Tra Brexit e pandemia, le gallerie d’arte italiana abbandonano Londra

Connect on Linked in

Le gallerie d’arte italiana abbandonano Londra, ma questo non significa che la capitale del Regno Unito non sia più una destinazione chiave per il mondo dell’arte internazionale. Negli ultimi mesi la pandemia e gli effetti della Brexit hanno reso difficili gli spostamenti e quindi alcuni mercanti italiani hanno deciso di chiudere i loro avamposti britannici e continuare a lavorare dalle sedi in patria.

Uno degli ultimi ad andarsene è stato Matteo Lampertico, proprietario della ML Fine Art. Gli aumenti dei costi doganali, le spese accresciute per le spedizioni, le complicazioni per i trasferimenti delle opere e anche per gli spostamenti delle persone, con un aumento notevole dei documenti da compilare e con i conseguenti ritardi, hanno convinto il gallerista milanese a lasciare la sua sede di Mayfair, aperta nel 2015.

Nella lettera in cui informava di questa decisione, Lampertico ha messo in chiaro che non esclude di rientrare, quando la situazione si sarà riequilibrata, ma al momento gli pare più prudente concentrarsi sulle sedi storiche. Una valutazione condivisa anche dalla Galleria Tornabuoni Art, che ha chiuso i battenti qualche mese fa, quando il quartiere dell’arte vicino al centro della città si era trasformato in un deserto. Alla lista dei mercanti italiani che hanno deciso di abbandonare la capitale, per questa combinazione sfortunata, si aggiunge anche la Cortesi Gallery (nella foto in alt0), che ha trovato più conveniente mantenere le sue attività nelle sedi di Milano e di Lugano.

Una serie di addii che hanno suscitato allarme e fatto parlare di una tempesta nel mondo dell’arte. In realtà, però, la situazione non è così drammatica, secondo Giovanna Bertazzoni, che è vice chairman del dipartimento di XXesimo e XXIesimo secolo di Christie’s e opera dalla sede di King Street.

“Credo che a Londra si continui a lavorare bene, anche perché come case d’aste abbiamo avuto un’esperienza diversa rispetto a quella delle gallerie – racconta – . Le case d’aste grazie all’on line sono riuscite comunque ad avere transazioni costanti e rilevanti e a fare aste virtuali globali. Siamo tornati al calendario tradizionale, ma invece di avere la gente in sala abbiamo gli esperti al telefono, il battitore è nel luogo dove si tiene l’asta, con una serie di esperti intorno a lui, poi ci sono otto esperti collegati da Londra, otto da Hong Kong e le offerte in tempo reale dagli appassionati che si iscrivono”.

Con le viewing in diretta, le valutazioni e i video, le aste sono ormai diventate degli spettacoli globali, con valori di produzione altissimi e un numero enorme di collegamenti. All’ultima asta di New York del 13 maggio, ad esempio, hanno partecipato un milione e 300mila persone, con un meraviglioso Picasso acquistato da un collezionista asiatico.

Insomma, con soluzioni innovative e grande competenza le case d’asta hanno affrontato l’emergenza senza rimanere schiacciate. “In tutto l’anno del Covid siamo andati avanti a fare business e il 23 e 24 marzo abbiamo avuto a Londra un’asta che è andata benissimo – insiste Giovanna Bertazzoni – . Credo che questo risultato vada interpretato come un voto di fiducia per la Londra post Brexit e post Covid. La città è viva, palpitante e rimane il secondo polo più importante nel mondo, dopo New York e insieme ad Hong Kong”.

Secondo l’esperta italiana è solo questione di tempo. “Sono convinta che tra poco ricomincerà anche l’effervescenza delle gallerie – insiste – . Anche loro ritorneranno e dovranno avere un punto di riferimento a Londra. A metà giugno, peraltro, ci sarà una settimana di eventi promossa da 130 gallerie, che si sono coordinare per rilanciare il settore. Londra ha un vantaggio enorme rispetto a Parigi, dato che è considerata la connessione naturale con tutto il Commonwealth e con New York e sono sicura che continuerà a mantenere il ruolo chiave che aveva già negli anni Sessanta”.

Quanto all’arte italiana, poi, va detto che la passione per i nostri artisti, moderni e contemporanei, rimane fortissima a Londra, come dimostrano le tante mostre dedicate ai maestri italici. A luglio aprirà alla National Gallery una esposizione dedicate a Bernardo Bellotto e intitolata “The Königstein Views Reunited”, che riunisce alcune delle opere dell’artista del Settecento italiano dedicate a Königstein, città sassone che ospita un’imponente fortezza. E un’opera dello stesso autore veneto, intitolata “Verona, Ponte delle Navi”, sarà anche parte fondante dell’asta Old Masters Evening Sale, che si terrà l’8 luglio proprio da Christie’s a Londra. Il prezzo stimato? Tra i 12 e i 18 milioni di sterline.