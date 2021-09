Torna Open House London. Tra gli edifici visitabili l’Estorick Collection of Modern Italian Art

Connect on Linked in

Sarà un fine settimana all’insegna dell’architettura a Londra grazie ad Open House. La capitale da domani a domenica (dal 10 al 12 settembre) aprirà al pubblico centinaia di edifici normalmente chiusi ai più, tra tour, passeggiate a tema e conferenze, il tutto rispettando le normi vigenti in fatto di contrasto alla pandemia.

Durante la manifestazione sarà possibile celebrare Londra e la sua bellezza. Coloro che prenderanno parte potranno infatti visitare edifici pubblici, case private, chiese, musei, scuole e uffici che durante la settimana sono aperti al pubblico solo a pagamento, oppure come anticipato, del tutto chiusi perché privati.

Un esempio è la Spencer House (foto in alto), palazzo del XVIII secolo situato a Green Park, o la Sinagoga di Bevis Marks, il più antico esempio britannico di luogo di culto della religione ebraica. Ma degni di nota nell’edizione 2021 anche il numero 1 di Halliwick Road, il celebre numero 10 di Downing Street, Alderman Jones House, City Hall, HM Treasury, Trellick Tower, South Norwood Library, Walter Segal Self-build Houses, Sutton House and The North Wing of St. Bartholomew’s Hospital. New entry sono il London’s Design District di Greenwich e il Maggie’s Centre for Cancer Care recentemente completato.

Migliaia anche gli studenti che partecipano con corsi di sensibilizzazione al design per gruppi e conferenze che ospitano professionisti del settore.

Open House è anche un’occasione per incontrare produttori, architetti, sviluppatori, ingegneri e imprenditori. Lo scopo primario è quello di far conoscere l’architettura, la progettazione e le infrastrutture della città ad adulti e bambini.

Nella lista degli edifici visitabili c’è anche l’Estorick Collection of Modern Italian Art, l’unico luogo in tutto il Regno Unito interamente dedicato all’arte italiana. La collezione è ospitata in un bellissimo edificio georgiano, in passato conosciuto come Northampton Lodge. Oggi il museo a Londra comprende sei gallerie su tre piani, una biblioteca, uffici, una caffetteria e una libreria.

Per i nativi digitali è possibile scaricare anche un’app mobile tramite la quale si può pianificare la visita degli edifici da visitare. Per conoscere l’intero programma di questa edizione 2021, si può consultare il sito internet ufficiale a questo indirizzo.