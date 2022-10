Terzo sciopero dei treni da inizio mese: nuovo weekend di passione in tutto il paese

Connect on Linked in

Un altro weeekend di passione è in programma per tutti coloro che vorrebbero spostarsi utilizzando il servizio pubblico, sia a Londra come nel regno del Regno Unito. Domani e domenica, 8 e 9 ottobre, si terrà il terzo sciopero nazionale, dall’inizio del mese in corso, dei lavoratori delle ferrovie, il quale genererà forti disservizi anche al sistema dei trasporti della capitale.

Secondo quanto anticipato dai sindacati, durante il fine settimana la rete nazionale dei treni sarà quasi del tutto interessata dal blocco. Saranno lasciati operativi solo pochi spostamenti ma per conoscere quali è consigliabile informarsi prima di mettersi in viaggio, direttamente sui siti delle società che coprono le tratte interessate.

Come anticipato, lo sciopero, dovuto a una discussione in atto per il rinnovo degli accordi salariali e delle condizioni lavorative, interesserà anche Londra. La Tube, così come l’Overground, potrebbe subire dei disservizi soprattutto nelle stazioni principali dove sono previsti i maggiori scambi tra la rete cittadina e quella nazionale.

In particolar modo, il servizio Night dell’Overground smetterà di funzionare alle 4 del mattino di sabato 8 ottobre e fino alle 8, per riprendere però in forma ridotta fino alle 18, e successivamente tornare ad essere completamente fermo nelle ore successive.

La nuova Elizabeth Line nel troncone ovest avrà servizi ridotti tra Paddington e Reading/Heathrow, con solo due treni in funzione ogni ora dalle 7:40 alle 17:14. Nella parte centrale sarà garantino il normale servizio tra Paddington e Abbey Wood fino alle 17:45, a seguire servizio ridotto. Per la parte est solo due treni all’ora tra Liverpool Street e Shenfield, con servizi attivi solo dalle 7:30 alle 17:30. Prima e dopo ci sarà un blocco totale.

Lungo la Bakerloo ci saranno servizi limitati tra Queens Park e Harrow & Wealdstone tra le 8 e le 18, il resto della linea funzionerà normalmente, mentre per quanto riguarda la District ci sarà un servizio limitato tra le 7:15 e le 18:30 tra Richmond e Turnham Green e nessun servizio tra Wimbledon ed Earls Court a causa dei lavori previsti, ma il resto della linea funzionerà normalmente.

Maggiori informazioni e aggiornamenti continui si possono trovare sul sito ufficiale della TFL – Transport for London a questo indirizzo.