Terrorismo, il Regno Unito alza l’allerta a “grave”

Il Regno Unito ha innalzato il livello di allerta per minaccia terroristica in seguito all’attacco che ha portato all’esplosione di un taxi davanti a un ospedale di Liverpool. Lo ha confermato il ministero dell’Interno, Priti Patel, al termine della riunione d’emergenza “Cobra” in seguito all’esplosione che è stata registrata ieri di fronte al Women’s Hospital, sul quale la polizia conferma che si tratta di un’azione a matrice terroristica.

L’indicazione di portare da sostanziale a grave il livello di allerta è stata data proprio a margine della riunione del Joint Terrorism Analysis Centre.

La decisione è legata ai due attentati dell’ultimo mese per i quali è stata indicata una matrice terroristica: l’uccisione a ottobre nel sud dell’Inghilterra di David Amess, deputato della maggioranza Tory alla Camera dei Comuni massacrato a coltellate mentre riceveva i suoi elettori da un giovane britannico di origini familiare somale, additato dalle indagini come un cane sciolto ispirato dal jihadismo islamico; e l’esplosione ieri in un taxi a Liverpool dell’ordigno artigianale che ha ucciso solo il presunto attentatore grazie alla prontezza di riflessi di un “tassista eroe“, come è stato ribattezzato dalla stampa per aver avuto la prontezza di chiudere l’attentatore in auto dopo essersi accorto dei suoi atteggiamenti sospetti.

“Il Jtac ha ora innalzato il livello di minaccia da sostanziale a grave poiché quello di ieri è stato il secondo attacco in un mese” ha detto Patel. Il livello grave è il quarto più alto in una scala di 5 e presuppone un rischio di attentati altamente probabile.

I britannici “non si lasceranno intimidire dal terrorismo”. Lo ha detto nel frattempo il premier Boris Johnson reagendo a margine di un briefing sui vaccini anti Covid a Downing Street all’attentato di Liverpool.

Johnson ha detto di non poter commentare l’accaduto a indagini in corso, ma ha confermato l’indicazione della polizia sulla matrice e la decisione d’innalzare l’allerta terrore nel Regno Unito. Ha poi aggiunto che l’attacco di ieri deve comunque rappresentare un monito per il paese a “restare vigile“.