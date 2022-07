Taglio del nastro per il Consolato di Manchester. Entro pochi giorni apriranno gli uffici al pubblico

Connect on Linked in

Entra a pieno regime il Consolato italiano di Manchester dopo il taglio del nastro avvenuto nella giornata di ieri. Il nuovo ufficio coprirà l’area da Birmingham al confine con la Scozia più l’Isola di Man, una circoscrizione che ad oggi conta quasi 110mila iscritti AIRE distribuiti su tutto il territorio. Ad esso faranno capo gli uffici consolari di Liverpool, Birmingham, Newcastle upon Tyne, Nottingham, e Hull (in basso la mappa descrittiva).

A fare gli onori di casa il Console Matteo Corradini che ha acccolto il Sottosegretario agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova, insieme all’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta (i tre nella foto in alto), oltre al direttore generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Maria Vignali.

Della Vedova ha evidenziato come l’ufficio consolare a Manchester, il terzo dopo quelli di Edimburgo e Londra, renderà più facile e diretto il contatto con i connazionali residenti nel nord dell’Inghilterra. Incontrando successivamente i rappresentanti dei connazionali, il Sottosegretario ha riaffermato il convinto impegno a sostegno degli italiani nel Regno Unito – come spiega una nota ufficiale – a seguito della Brexit, mentre il direttore generale Vignali ha valorizzato l’incessante lavoro svolto in questi ultimi anni dalla Farnesina e dalla rete consolare, che ha consentito di migliorare il livello dei servizi offerti nel Paese a fronte di quasi 500mila italiani registrati all’AIRE.

All’inaugurazione ha preso parte anche il Sottosegretario britannico per la migrazione sicura dell’Home Office Kevin Foster, con il quale il Sottosegretario Della Vedova ha avuto un incontro bilaterale in cui si è discusso dell’importanza di tutelare i diritti dei cittadini italiani in UK ai sensi dell’accordo di recesso, della necessità di continuare a facilitare la mobilità dei rispettivi studenti e ricercatori e del comune sforzo di accoglienza a favore degli ucraini in fuga dall’invasione russa.

Su internet, il sito ufficiale (con relativi profili social) è https://consmanchester.esteri.it/ mentre sono in corso di ultimazione i lavori in vista di accogliere le persone presso la sede ufficiale al secondo piano di “The Chancery”, 58 Spring Gardens M2 1EW.