Studiare nel Regno Unito, la guida gratuita scritta da un gruppo di universitari italiani

Un gruppo di giovani studenti italiani presenti nel Regno Unito ha elaborato una utile guida per aiutare i coetanei che stanno pensando di venire a studiare negli atenei britannici nel corso dei prossimi mesi o anni.

Si chiama “Universitari Oltremanica” ed è un vero e proprio manuale ricco di tante informazioni dedicate allo studio universitario nel Regno pubblicato in formato e-book scaricabile gratuitamente. L’iniziativa è stata sostenuta dal Consolato Generale a Londra all’interno del programma di promozione integrata “Vivere all’italiana” del Ministero degli Affari Esteri, e realizzata da Italia Notizie 24.

“Vivere e studiare in uno degli atenei britannici – raccontano gli autori Camilla Alcini, Fabio Carolla, Tommaso Corno e Rebecca Gnignati – per qualsiasi studente straniero è non solo una importante esperienza di vita, ma anche un buon viatico per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Non stupisce, dunque, che il sistema universitario britannico attiri anche un gran numero di studenti italiani, che affrontano ogni genere di difficoltà: trasferimento, iscrizione, ricerca dell’alloggio e tanti altri aspetti“.

Per questo è nata l’idea di affidare a questi giovani autori la realizzazione di una guida che, partendo dalla loro stessa esperienza di vita e di studio a Londra, possa aiutare altri giovani italiani ad orientarsi nel panorama accademico britannico.

La guida è divisa in macro argomenti: a Camilla Alcini si deve la prima parte della pubblicazione, che illustra le caratteristiche delle università, degli alloggi e più in generale della vita a Londra. Fabio Carolla cura invece il capitolo che spiega, con dovizia di dati, stime e statistiche, quanto costa effettivamente vivere, studiare e laurearsi nelle città universitarie del Regno Unito e come è possibile sostenere questi costi. A sua volta, Tommaso Corno illustra tutte le tappe dell’iter con cui ci si iscrive alle università britanniche, dalle application ai requisiti necessari, ai vari test da sostenere. E infine, nel quarto capitolo, Rebecca Gnignati ricostruisce la mappa di tutte le principali università britanniche, ciascuna con gli elementi identificativi e i pregi dei corsi.

Universitari Oltremanica è un e-book gratuito e può essere scaricato in formato PDF qui UNIVERSITARI-OLTREMANICA-Alcini-Carolla-Corno-Gnignati-Villani oppure cliccando qui in formato epub , stesso formato anche direttamente dalle piattaforme Apple Books e Kobo.