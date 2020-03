Storia, moda e cultura: Londra racconta l’evoluzione del kimono [VIDEO]

Connect on Linked in

Sono in totale 315 e assieme insieme rappresentano uno degli elementi che più di ogni altro distingue la cultura giapponese: il kimono. Il Victoria & Albert Museum dedica una mostra a questo particolare indumento che va oltre il semplice aspetto estetico e funzionale, ma nasconde molto di più.

d

“Kimono: Kyoto to catwalk” è il titolo dell’esposizione che andrà avanti fino al 21 giugno in un’apposita area dedicata del museo di South Kensington dove si potrà ripercorrere la storia e l’evoluzione del kimono, partendo da alcuni rari pezzi che risalgono al XVII secolo, come un capo in broccato francese, dipinto a mano e normalmente custodito nel Museo nazionale di storia giapponese, concesso in prestito a Londra per questa occasione. Si tratta di un pezzo unico e altamente delicato che per la sua composizione non può rimanere esposto per più di due mesi.

“Dalla sofisticata cultura giapponese di oltre quattrocento anni fa fino alla creatività delle passerelle contemporanee – ha spiegato Anna Jackson, curatrice della mostra – il kimono è unico in termini di rilevanza estetica e impatto culturale, e occupa un posto affascinante nella storia della moda“.









Accanto agli indumenti più antichi, con relativi accessori porta soldi, tabacco e altri oggetti, perché i kimono non dispongono di tasche, in mostra ci sono quelli più moderni indossati da Freddie Mercury, Madonna, o da Björk disegnato da Alexander McQueen e realizzato per la foto ufficiale della copertina di “Homogenic”.

Ma McQueen non è l’unico ad aver trovato l’ispirazione nel disegnare un “suo” kimono, anche colleghi del calibro di Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Jean Paul Gaultier e John Galliano hanno realizzato capi indimenticabili ora in mostra a Londra, oltre ad ammirare quelli indossati dagli attori di Star Wars in occasione dei vari episodi della saga, tra i quali il celebre kimono di Obi-Wan Kenobi.

Info: Kimono: Kyoto to Catwalk, fino al 21 giugno al Victoria & Albert Museum di Londra. Aperta tutti i giorni. Costo dei biglietti dai £16 ai £18. Per prenotazioni e informazioni questo il sito internet ufficiale.

Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.