Soffitto trasparente, display lcd e portacellulari: debuttano i nuovi bus totalmente elettrici

Connect on Linked in

Una nuova serie degli iconici doubledeckers è stata introdotta da qualche giorno lungo alcune tratte della capitale. Si tratta di bus super moderni dove la prima cosa che spicca è il lucernario che è stato introdotto.

Si tratta solo di uno dei tanti comfort inseriti nei nuovi mezzi pubblici, dato che il primo obiettivo rimane quello di renderli i più ecologici possibile. Ecco perché sono prima di tutto completamente elettrici, dotati di un soffitto in vetro ultra resistente nella parte anteriore del ponte superiore, un ampio lunotto posteriore e maniglie sul retro dei sedili, piuttosto che su pali verticali come visto fino ad oggi, creando così un ambiente più aperto rispetto ai tradizionali autobus londinesi.

Inoltre gli schienali dei sedili sono dotati di prese USB e anche di piccoli supporti portacellulare. Altre innovazioni includono i pulsanti dello “stop” inseriti nella parte posteriore dei sedili e non più sui pali, un’area per sedie a rotelle e passeggini più ampia e display digitali che forniscono informazioni in tempo reale, compreso l’orario per la fermata successiva, nonché interruzioni del traffico e aggiornamenti sulla intera rete dei trasporti pubblici.

Questi nuovi autobus sono stati per il momento introdotti lungo la linea 63, quella che collega Honor Oak a King’s Cross, ma presto prenderanno il posto di tutti gli altri, dato che la TFL vuole rendere tutti i suoi mezzi a emissioni zero entro il 2034 ma ha affermato che potrebbe raggiungere questo obiettivo anche prima.