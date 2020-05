“Ecco come ci sposteremo a Londra per rispettare il social distancing”

Connect on Linked in

Londra, così come il resto del paese, ancora non è entrata nella fase 2 ma si sta già ragionando come mettere in atto tutte le misure preventive che sono state adottate nel resto dell’Europa dove si è già in una fase avanzata per la riduzione dei contagi da coronavirus.

La più importante di tutte riguarda il social distancing che in UK equivale a due metri e che, a conti fatti, sembra quasi impossibile da attuare in una città come la capitale inglese dove abitano 9 milioni di persone le quali sono solite spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, stretti come sardine durante le rush hours.

Ma c’è anche un altro aspetto che deve essere preso in considerazione e che, se mal gestito, potrebbe trasformarsi in una emergenza nell’emergenza (sanitaria): ossia un aumento degli spostamenti in auto come sorta di soluzione che viene intrapresa dalle persone di spontanea volontà. Questo porterebbe a un incremento dell’inquinamento generato dai gas di scarico che metterebbe a dura prova l’aria della metropoli che più volte, durante l’anno, era già solita supera i limiti consentiti dalla legge.

Il sindaco Sadiq Khan è chiamato a un duro lavoro immaginando già da ora quella che dovrebbe essere la situazione ideale da presentare ai cittadini nel giro di poche settimane, dove il distanziamento richiesto dovrà essere eseguito alla lettera per non rischiare una ricaduta dei contagi, e dove soprattutto c’è da evitare il più possibile gli spostamenti in auto.

Insieme agli esperti della TLF, il primo cittadino ha ideato un progetto dal titolo “London Streetspace” che mira a trasformare letteralmente le strade della capitale in spazi dove il social distancing sarà possibile metterlo in pratica proprio attraverso gli spostamenti a piedi o in bicicletta.

L’idea è di portare a un aumento di dieci volte, rispetto ai numeri attuali, degli spostamenti in bici, e cinque volte quelli a piedi già nei giorni a seguire l’avvio della fase 2. Questo significa che milioni di viaggi al giorno, da parte di altrettante persone, dovranno essere fatti attraverso mezzi alternativi a quelli pubblici e soprattutto privati.

Dal punto di vista pratico “London Streetspace” prevede l’ampliamento di molti dei marciapiedi della città togliendo così spazio alle carreggiate dedicate ai mezzi a motore, ma non alle piste ciclabili che aumenteranno ancora di più rispetto a quante ne sono state realizzate fino a ora, rendendo Londra una delle città europee più al passo con i tempi sotto questo aspetto.

Parte dei lavori erano già iniziati ancor prima dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di rendere la città ancora più green, ma ora si è deciso di spingere di più sull’acceleratore rimodulando il progetto iniziale alle nuove esigenze sociali.

Differente, invece, sarà l’approccio che il sindaco e la TFL adotteranno nell’ambito dei trasporti pubblici, che ancora non è stato rivelato. In questo caso, infatti, c’è sia da mettere in atto tutte le nuove norme per la salvaguardia della salute pubblica, ma anche cercare di fare in modo di salvare la storica azienda pubblica da un collasso finanziaro.

La TFL infatti non è mai stata una società in attivo, basti ricordare che di norma arriva a coprire il 47% del costo totale aziendale con gli incassi che giungono dai pendolari e turisti, equivalente a circa 4,5 miliardi di sterline l’anno. Il rimanente viene coperto da finanziamenti pubblici, quindi dal Ministero dei traposti.

Il lockdown delle ultime settimane ha fatto calare drasticamente gli spostamenti sui mezzi pubblici: -95% il flusso di persone nella Tube rispetto al medesimo periodo dell’anno passato, e -85% sui bus.

Questo significa incassi ridotti all’osso ma spese per stipendi e manutenzione comunque sempre sostenuti. Almeno fino a oggi, grazie ai fondi accantonati che però, stando alla stessa TFL, sono ormai del tutto esauriti.

Qui maggiori dettagli sul progetto London Streetspace.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.