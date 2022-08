Si conclude il mandato del Console Generale Marco Villani, il saluto alla comunità italiana in UK

Si conclude il mandato del Console Generale Marco Villani alla guida del Consolato Generale d’Italia a Londra. Di seguito il saluto che ha inviato alla Comunità italiana nella circoscrizione di competenza.

“Oggi concludo il mio mandato di Console Generale d’Italia a Londra, sino a luglio la sede con il numero più alto di cittadini italiani iscritti all’AIRE della rete diplomatica italiana. Sono stati 4 anni e mezzo intensi e complessi ma che mi hanno dato immensamente, sia sul piano umano che professionale. Anni in cui il mondo è radicalmente cambiato e Londra è stata un osservatorio e un laboratorio unico. La Brexit ha profondamente ridisegnato la vita dei cittadini europei nel Regno Unito. È stato un cambiamento epocale. La pandemia ci ha messo a dura prova e abbiamo dovuto affrontare situazioni che ci hanno fortemente toccato.

Desidero ringraziare tutti gli italiani qui residenti per il loro prezioso contributo, per avermi accolto e spesso guidato in una dimensione dove l’eccellenza del nostro Paese continua a rappresentare un patrimonio straordinario e universalmente riconosciuto. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale del Consolato Generale per la fondamentale collaborazione. Senza di voi i grandi risultati raggiunti in questo periodo non sarebbero stati possibili. Ringrazio ovviamente tutte le autorità e gli amici britannici con cui ho avuto il privilegio di collaborare e spesso di instaurare un rapporto di sincera amicizia.

E ancora i colleghi del corpo diplomatico e consolare con cui ho condiviso questa straordinaria esperienza. E last but not least la mia famiglia che mi ha sostenuto come mai e senza cui nulla sarebbe stato possibile. Porterò con me questi anni londinesi che mi hanno arricchito, non solo come diplomatico, ma anche come cittadino e come uomo”.

Console Generale a Londra Marco Villani