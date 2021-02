Shopping dall’Europa a UK: costi extra e nuove tasse

Connect on Linked in

Negli ultimi anni, e soprattutto in tempi di pandemia, lo shopping online è diventato una modalità di consumo estremamente diffusa per milioni di persone, nel Regno Unito come altrove. Ma la Brexit potrebbe cambiare le regole del gioco. A denunciarlo i molti shoppers che dal 1 gennaio si sono visti addebitare onerose spese aggiuntive su acquisti effettuati presso siti europei.

Dal 31 dicembre 2020 alle 23 ora locale, il Regno Unito ha infatti abbandonato ufficialmente l’unione doganale ed il mercato unico europeo. L’accordo raggiunto con l’UE è un accordo a “tariffa zero” che prevede “il divieto dei dazi doganali su tutte le merci originate dall’altra parte della Manica.”

I prodotti dovranno comunque essere conformi alle cosiddette “norme di origine” in grado di stabilire se, per composizione e manifattura, la merce è realmente “originaria” da uno dei paesi aderenti all’accordo di libero scambio. Questo significa che su molti prodotti assemblati in Europa, ma le cui parti potrebbero provenire da altrove, ed il cui valore d’acquisto supera i £135 potrebbero comunque essere applicati dazi doganali, oltre all’IVA e ad eventuali spese aggiuntive, che copriranno costi logistici e di sdoganamento.

Seppure le cose restino molto ambigue e l’ammontare della spesa totale sia pressoché impossibile da prevedere, si stima che per merce superiore ad un valore di £39, l’IVA si aggiri intorno al 20% (le percentuali esatte, per tipo di prodotto, manifattura e composizione si possono consultare sul sito del governo UK), mentre per merce di valore stimato superiore a £135, vengono applicate anche le tasse doganali, che si aggirano intorno al 25% del valore del prodotto.

Con l’Unione Europea divenuta “Paese Terzo” in materia scambi, lo shopping online dal Regno Unito all’Europa è diventata quindi un’esperienza molto simile all’e-commerce verso Cina o Stati Uniti. Il carico fiscale e le tempistiche potrebbero scoraggiare i consumatori britannici a comprare in Europa.

La storia di Ellie Huddleston, riportata dalla BBC, ha fatto molto discutere. La ventiseienne londinese racconta di aver acquistato un cappotto per £200 e di aver ricevuto una fattura extra pari a £82 per dazi di importazione, partita IVA e spese aggiuntive.

Ma di storie come queste ce ne sono molte. C’è chi per un ordine di vestiti da £236 presso un sito “apparentemente inglese, ma con sede in Norvegia” ha dovuto pagare £121 al momento della consegna. Chi per un paio di stivali da £300 prodotti in Germania si è visto addebitare un costo aggiuntivo di £147. E chi per un braccialetto da £200 dall’Italia ha ricevuto una tassa di £50, il 25%!

Ma le tariffe doganali non sono gli unici costi che graveranno sui consumatori; alcuni corrieri hanno infatti aumentato i prezzi delle consegne stesse per coprire i costi delle procedure burocratiche, la riempitura dei moduli e delle dichiarazioni. Questo potrebbe cambiare completamente il futuro dello shopping online e delle spedizioni in generale tra un lato e l’altro della Manica.

Secondo un’indagine di Statista, nel 2020, l’87% dei cittadini britannici ha effettuato acquisti online. Il 13% di tali acquisti è stato effettuato presso rivenditori europei, soprattutto tedeschi e francesi. Con l’emergenza sanitaria in corso ed i vari lockdown nazionali, tali cifre sarebbero solo state destinate a crescere, se non fosse per gli esorbitanti aumenti dei costi indotti dalla Brexit.

Alcune compagnie europee hanno momentaneamente sospeso le spedizioni verso il Regno Unito. E’ il caso di Dutch Bike Bits e Campagnolo, ditte rispettivamente olandese e italiana specializzate in componenti di biciclette o Beer on Web, un rivenditore di birre belga e, ancora, DB Shenker.

Altre invece seguiranno il consiglio del Department for International Trade (DIT) di “aprire nuovi stabilimenti e centri di distribuzione in Europa continentale.”

Amazon ha invece assicurato che si farà carico dell’IVA al posto dei consumatori, ma per altre aziende questo comporterà uno sforzo economico senza precedenti, come rivela il colosso di abbigliamento ASOS, che dovrà far fronte ad una spesa di circa £15 milioni per adattarsi alle nuove tariffe e regolamentazioni.

Un responsabile di HMRC dichiara: “Il valore della VAT è calcolato in base al valore delle merci e potrebbe variare addirittura del 20%.” Chris Hickson, un esperto del settore avverte i consumatori: “Il mio consiglio è di non ordinare nulla finché le percentuali dell’IVA saranno chiare. E siate pazienti. Prenderà un po’ di tempo, ma la situazione si risolverà.”

