Sciopero della Tube: un’altra giornata di passione in tutta Londra

Un’altra giornata di passione si sta svolgendo in tutta Londra a causa dei forti disservizi generati dallo sciopero dei lavoratori della Tube.

Anche se oggi non era in realtà in programma nessun blocco totale dei trasporti come da comunicazione ufficiale, tenutosi invece ieri, martedi 1 marzo, e in programma anche domani, giovedi 3, la capitale sta comunque vivendo considerevoli disagi a causa del rallentamento o annullamemnto di numerose corse sull’intera rete che hanno portato a un eccessivo saturamento dei trasporti su gomma, tanto che è diventato quasi impossibile per i doubledeckers muoversi anche solo lungo brevi tratti.

Da questa mattina sono centinaia di migliaia i pendolari che stanno vivendo sulla propria pelle un proseguimento dei disservizi nonostante non fossero programmati. Poco prima delle 8 del mattino, solo le linee Victoria e Central registravano un buon servizio. Altre otto linee erano state sospese, parzialmente sospese o in ritardo, mentre la Northern Line era già stata parzialmente chiusa per lavori nel tratto compreso tra Kennington e Moorgate. In contemporanea la DLR e la London Overground segnalavano alcuni ritardi o sospensioni, nonostante non fossero interessate dallo sciopero.

Il sindacato RMT, ricordiamo, ha indetto lo sciopero su questioni inerenti i trattamenti pensionistici e le condizioni di lavoro a seguito dell’interruzione dei colloqui la scorsa settimana con i dirigenti della TFL. Si stima che sono circa 10.000 i lavoratori della Tube che hanno incrociato le braccia nella giornata di ieri, per farlo anche domani.

Al tempo stesso, i viaggiatori hanno cercato di andare al lavoro in autobus o in taxi, ma si sono formate enormi code, costringendo molti a rinunciare e a tornare a casa. Anche oggi i pendolari londinesi hanno affrontato un altro difficile viaggio verso le sedi lavorative, poiché la maggior parte delle linee della metropolitana sono rimaste chiusa dopo lo sciopero.

#tubestrike è tra i topic maggiormenti discussi su Twitter, con migliaia di foto e video postate per documentare disservizi, code, file, disagi da parte delle persone. Nella giormata di ieri molte delle file che si sono formate di fronte alle fermate dei bus hanno raggiunto anche i 50 metri di lunghezza, cosa che si sta ripetendo anche oggi.

Nella foto in alto uno dei bus stop di fronte Liverpool Street Station (da Twitter/Fatima)