Scatta il dopo Johnson: come funziona e che tempi ci sono per la scelta del nuovo Primo Ministro

Dopo l’annuncio delle dimissioni del premier britannico Boris Johnson è già partita la corsa per trovare il successore alla guida del partito conservatore e del governo.

I contendenti pronti a rivendicare la corona Tory stanno valutando se hanno il sostegno necessario a lanciare la corsa ufficiale alla leadership: per ora si parla di una dozzina di potenziali candidati, inclusi ministri in carica e deputati di secondo piano. Tra tutti, segnaliamo Liz Trust attuale Segretaria di Stato e Ben Wallace, ministro alla difesa. Ma in molti vedono anche bene la scalata di Rishi Sunak, il dimissionario Cancellerie che piace soprattutto alle nuove generazioni.

E’ bene anche ricordare come funziona il sistema per la scelta del prossimo primo ministro, dato che si tratta di un “gioco” totalmente interno al partito dei Conservatori, proprio per evitare di andare alle elezioni anticipate, che in maniera naturale sono previste nel 2024, ed evitare anche che gli oppositori dei Laburisti approfittino di questa situazione per ottenere il consenso da parte della popolazione.

Il primo passo sarà quello di definire un calendario delle attività che dovranno essere svolte, calendario che verrà stabilito la settimana prossima dalla Commissione 1922, sempre composta da esponenti Tory. Quindi si passerà alla candidatura spontanea degli interessati a ricoprire il ruolo, i quali dovranno essere sostenuti da almeno 8 colleghi di partito. Poi avverà il voto vero e proprio, durante il quale tutti i deputati voteranno più volte il loro preferito.

Non si voterà solo una volta, ma in più fasi fin quando non si arriverà alla scelta di due nomi tra tutti i canditati, i quali daranno vita a una campagna elettorale, stile Primarie come siamo abituati a vedere in Italia, durante la quale gireranno il paese alla ricerca di consensi. Consensi che potranno sempre e solamente giungere dagli iscritti al partito Conservatore. Finito anche questo passaggio, si andrà alle urne dal quale uscirà il nome del futuro primo ministro. Periodo ipotetico: le prime settimane della prossima stagione autonnale.

Nel frattempo, i bookmaker inglesi si stanno scatenando sulle quotazioni in continuo aggiornamento in base a quello che accade nella sempre più convulsa politica del Regno Unito: al momento il favorito è il ministro della Difesa, Ben Wallace, seguito dall’ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e dal deputato Tom Tugendhat, presidente della Commisione Esteri dei Comuni.

Intanto il premier pro tempore Johnson inizia a lavorare col suo nuovo governo ma con poteri molto limitati in vista del passaggio di consegne previsto per l’autunno. Come ha sottolineato il neo-nominato ministro dell’Istruzione James Cleverly: Johnson non prenderà decisioni che “legheranno le mani” del suo successore finché rimarrà al numero 10 di Downing Street.

Resta comunque l’incognita delle opposizioni che continuano a chiedere l’uscita di scena immediata di BoJo: c’è la possibilità che si muovano concretamente con una mozione di sfiducia o altre iniziative parlamentari.