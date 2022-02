Come vedere Sanremo da Londra (e spiegarlo agli amici stranieri)

Connect on Linked in

Perchè Sanremo è Sanremo… ma è anche il modo perfetto per cercare di spiegare a uno straniero l’Italia di oggi.

Il festival della canzone italiana per eccellenza si trasforma così in quella serie di “lezioni” in presa diretta che stanno tenendo migliaia di italiani nel Regno Unito ai rispettivi coinquilini e colleghi sia britannici che provenienti da ogni parte del mondo.

Grazie a Raiplay che ha autorizzato la visione della kermesse senza restrizioni anche per chi la vuol seguire dall’estero, sia in diretta che in occasione degli highlights postati nelle ore successive alla puntata.

Dalle prese in giro di Fiorello verso i negazionisti no-vax, ai gorgheggi dell’italo-egiziano Mahmood (che peraltro sarà in concerto a Londra il 2 maggio), all’abito rosa & spine di Orietta Berti, all’accentuatissima fluidità di molti dei primi 12 artisti in gara, fino al sacrìlego auto battesimo di Achille Lauro a petto nudo durante la rigidissima fascia protetta del canale storicamente dedicato alla famiglia.

Sono solo alcuni momenti della prima puntata che avranno fatto storcere il naso a molti stranieri intenti a capire che Italia avessero di fronte, ben distante dal loro stereotipo di pizza, pasta & mandolino o dell’intramontabile blu dipinto di blu di Domenico Modugno che molti (pure troppi!) scambiamo per l’inno nazionale.

Insomma, Sanremo è Sanremo e tanto di più. Lo sanno bene gli italiani in Italia, ma anche gli italiani in UK che usano il festival per cercare di far comprendere a tutti gli altri (che italiani non sono) come stanno funzionando le cose da noi. Nel bene e nel male, ma comunque stanno funzionando.

è il primo sanremo per la mia coinquilina turca (che non parla italiano) e visto che l’ho obbligata a guardarlo con me le ho creato un ppt per farle capire a cosa sta andando incontro. qui per voi il risultato 💐#sanremo2022: A GUIDE FOR THE FIRST-TIME WATCHER pic.twitter.com/mYXuYKPlqW — izzy 💐 (@ventunopiloti) January 31, 2022