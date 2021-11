Salsiccie british, ma macellate in Europa. Effetti indesiderati della Brexit

Connect on Linked in

Gli allevatori britannici hanno cominciato a inviare in paesi dell’Unione Europea gli animali destinati al macello, per poi reimportare la carne lavorata. Lo riferisce la BBC, spiegando che il problema è la mancanza di macellai nel Regno Unito.

Secondo la British Meat Processors Association, associazione del comparto lavorazione della carne, i produttori stanno inviando le carcasse dei bovini in Irlanda e quelle dei maiali in Olanda. La procedura comporta però un aumento dei tempi e dei costi: fra trasporti e procedure burocratiche post Brexit, si tratta di 1500 sterline in più per ogni camion.

“Dobbiamo allentare le regole per l’immigrazione in modo da far venire lavoratori esperti, senza doverli addestrare, e risolvere i nostri problemi immediati“, afferma la BMPA, sottolineando che finora non è stato possibile trovare il personale necessario in UK. Anche perché, sempre secondo l’associazione, per formare il personale richiesto servono almeno 18 mesi di scuola.

Neppure poche settimane fa Downing Street aveva annunciato 800 visti temporanei per macellai esperti: un invito diretto proprio ai professioniti del resto d’Europa. Ma secondo l’associazione non bastano. “Abbiamo detto che ci mancano fra i 10mila e i 12mila lavoratori di questo tipo, con 800 non si va molto lontano, anche perché sono visti di soli sei mesi“, ha sottolinea Nick Allen, tra i dirigenti della BMPA.