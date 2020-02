Salmo raddoppia: a marzo all’O2 Academy ad aprile all’Electric Ballroom

Print This Post

Salmo raddoppia a Londra e presenta due date in altrettanti locali storici per accontentare il suo pubblico della capitale inglese: il 25 marzo sarà in scena sul palco dell’O2 Academy di Islington e il 6 aprile all’Electric Ballroom di Camden.

Come è ben noto, Salmo è tra i degni rappresentani della scena rap italiana che è letteralmente esplosa negli ultimi anni, tanto che alcuni artisti sono molto ben visti, e seguiti, anche da un pubblico internazionale.

Vale proprio per Maurizio Pisciottu, il suo vero nome, che ha anche svariati fans inglesi che lo hanno seguito subito dopo essersi svezzato nei suoi esordi nella città di origine, Olbia, per approdare poi a Milano dove ha firmato importanti contratti con alcune etichette discrografiche che hanno visto in lui un potenziale artistico notevole.

Vanta anche numerose collaborazioni che gli hanno permesso di arricchire il suo bagaglio artistico anche in occasione di performance live dove quasi sempre si esibisce come special guest, o ospitando altri artisti durante le sue date.

I due concerti di Londra fanno parte del tour europeo e il costo del biglietto è di £23.50 e si può acquistare in prevendita a questo indirizzo internet.





