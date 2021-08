Sai quanto è inquinata Londra? Un questionario online ti aiuta a capirlo

Connect on Linked in

Gli esperti sostengono che Londra è una città chiusa nella morsa dell’inquinamento, dove i problemi di salute conseguenti allo smog sono in costante crescita, eppure i cittadini spesso non se ne rendono conto. Solo pochi sanno quale sia davvero l’impatto dell’inquinamento; la maggior parte non ha idea delle statistiche delle vittime dello smog; molti nemmeno immaginano l’impatto a lungo termine di questa problematica.

Il che spiega, forse, come mai non abbiano ancora deciso di sostenere le iniziative ambientaliste che l’amministrazione cerca di promuovere. Per questa ragione il sindaco Sadiq Khan ha deciso di creare un questionario, che serve a mettere la prova le conoscenze dei londinesi, ma anche a scuotere le loro coscienze e forse a smuoverli da un’inerzia che è responsabile dell’inquinamento tanto quanto le emissioni delle fabbriche e del traffico.

Il questionario, che è stato pubblicato sul sito del comune, vuole aiutare gli abitanti della capitale ad aprire gli occhi e anche rilanciare le iniziative anti inquinamento, che sono state varate. Tra tutte la creazione della Ulez, la zona a traffico limitato, in cui è vietata la circolazione dei mezzi che non rispettano i requisiti per le emissioni.

Il questionario è rapido ma comunque efficace. Bastano un paio di minuti per rispondere, ma serve probabilmente più tempo per assimilare i risultati del test e anche per cercare di cambiare atteggiamento e forse persino lo stile di vita a partire dalle informazioni ottenute. Le domande variano dal numero di londinesi che vivono in zone dove le emissioni sono superiori al limite ritenuto accettabile dall’Organizzazione Mondiale della Sanità fino alla percentuale di decessi prematuri registrati nel 2019 a seguito di patologie causate dall’esposizione a lungo termine agli inquinanti. Non forniremo qui suggerimenti o indicazioni per aiutarvi ad affrontare il test, ma basti sapere che i dati spesso lasciano a bocca aperta.

Il nostro suggerimento è di mettersi in gioco: cliccate su questo link, rispondente alle domande, valutate il risultato che avrete ottenuto e condividete con voi sul sito tutte le vostre riflessioni. L’importante è non dimenticarsi di ciò che si è appreso attraverso il questionario. Meglio prenderne spunto per diventare più ambientalisti e anche per passare la voce.

Più alto sarà il numero di londinesi che faranno il questionario, maggiore diventerà la percentuale della cittadinanza che non prenderà sottogamba il problema ma tenterà di trovare una soluzione. Con la certezza che in prima fila ci saranno i genitori, che non vivono solo per sé stessi, ma anche per regalare ai loro figli un futuro migliore: con il cielo azzurro, un’aria che non abbia cattivi odori e che soprattutto non nasconda particelle pericolose, che si accumulano nelle vie respiratorie e conducono a soffrire d’asma o di patologie anche più gravi.