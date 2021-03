Ritorno a scuola per milioni di studenti, calano morti e contagi: in UK al via l’uscita dal lockdown

Connect on Linked in

In Inghilterra oggi c’è stato il ritorno a scuola per milioni di studenti dopo due mesi di didattica a distanza imposta dal Governo per prevenire la diffusione del coronavirus. Si tratta del primo step, dei quattro programmati da Downing Street, per permettere al paese di uscire completamente dal lockdown, in maniera irreversibile come più volte sottolineato dal premier Boris Johnson.

Anche i numeri offrono spunti di ripresa con oltre 22milioni di vaccini inoculati fino ad ora, un terzo della popolazione britannica, 4.712 contagi e appena 65 vittime registrate nell’arco delle ultime 24 ore, con il consueto aggiustamento che verrà effettuato nella giornata di domani, considerato il fatto che i dati raccolti riguardano il weekend quando di norma ci sono dei ritardi nella comunicazione da parte dei presidi sanitari.

Quello che conta è indubbiamente l’aspetto legato all’abbassamento della curva pandemia che registrata importanti cali da alcune settimane, confermando una tendenza al ribasso tra contagi e vittime che potrebbe andare avanti anche nei prossimi giorni.

Nel pomeriggio c’è stato il quotidiano appuntamento con la stampa durante il quale Johnson ha risposto alle domande dei cronisti. Molti, visto il positivo andamento delle cose e la riapertura delle scuole, hanno chiesto se si potrebbe registrare una successiva riapertura delle attività commerciali in tempi più brevi, rispetto a quelli pronosticati dal Governo e fissati nella data del 12 aprile.

Il premier ha però frenato sulla riapertura di altri settori dell’economia, che saranno sbloccati gradualmente nelle prossime settimane come da programma, ma ha voluto sottolineare quanto la riapertura delle scuole sia già un passo avanti verso un ritorno alla normalità, comunque con il rispetto di nuove regole che, molto probabilmente, dovranno far parte della vita di tutti i giorni.

Agli studenti delle scuole secondarie e dei college è infatti stato chiesto di indossare le mascherine quando nelle aule non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale. La misura – che sarà comunque rivista tra un mese nel periodo di Pasqua- non è obbligatoria e infatti gli alunni delle scuole primarie non sono tenuti a indossarle. Per garantire la riapertura e tenere comunque la pandemia sotto controllo il governo ritiene invece essenziali i test rapidi.

Gli alunni eseguiranno due test a risultato rapido a settimana per identificare i portatori asintomatici. Il governo fornirà i dispositivi che danno un risultato in loco entro 30 minuti, a tutte le scuole secondarie in Inghilterra.

“La riapertura delle scuole porta con sé un rischio maggiore di contagio, è inevitabile, ma pensiamo di poterlo fare perché abbiamo la quota di popolazione vaccinata“, ha poi aggiunto il premier concludendo che “Tenere i ragazzi fuori dalle scuole più a lungo sarebbe un rischio maggiore“.

