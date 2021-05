Riapre al pubblico Kensington Palace e lancia l’esposizione dedicata agli abiti reali

Connect on Linked in

Quarant’anni esatti dal matrimonio del secolo, quello tra Lady Diana e il principe Carlo. Era il 29 luglio del 1981 e centinaia di milioni di spettatori seguivano in diretta da tutto il mondo l’ingresso di Diana nella cattedrale di St Paul, ma soprattutto ammiravano il suo splendido abito bianco candido.

Proprio quell’iconico abito sarà il pezzo forte di una mostra che si aprirà la settimana prossima al Kensington Palace, ultima residenza della principessa triste scelta dopo la separazione da Carlo.

Lo stesso palazzo, in uno dei cuori verdi di Londra, aprirà le porte al pubblico proprio domani, mercoledi 26 maggio, offrendo agli acquirenti dei biglietti, ancora a numero limitato per via delle restrizioni, un tour tra gli antichi appartamenti reali, la sala giochi dei bambini, il giardino fiorito, fino a chiudere con “Royal Style in the Making”, l’esposizione che celebra lo stile sartoriale che per tre tre generazioni ha caratterizzato gli abiti indossati dai reali inglesi e indossati nei momenti più significativi della loro vita, dai matrimoni alle incoronazioni.

In esposizione ci saranno anche bozzetti originali, campioni di tessuto e fotografie inedite della Royal Ceremonial Dress Collection, che testimonieranno l’intero percorso creativo compiuto dai sarti al servizio della Corona nel corso del ventesimo secolo.

Come anticipato, ci sarà l’abito indossato da Lady Diana per il suo matrimonio, oltre a quello sfoggiato durante la cerimonia alla Casa Bianca a Washington quando ballò con John Travolta. Ma saranno altre decine le creazioni in bella mostra nelle teche che testimonieranno l’evoluzione della Monarchia inglese nel corso dei decenni anche attraverso il loro stile unico.

L’esposizione si aprirà giovedì 3 giugno e andrà avanti fino al 2 gennaio 2022, il costo del biglietto va dagli £11 ai £23 con possibilità di sconti per famiglia e gruppi. Qui il link ufficiale.