Regno Unito, per la banca centrale il paese è già in recessione

La Bank of England ha nuovamente alzato i tassi di interesse portandoli dall’1,75% al 2,25%, la crescita più corposa dal 2008. Ma non finisco qui le brutte notizie per il paese, perché l’organismo britannico ha affermato che il Regno Unito è da due trimestri consecutivi in recessione.

La conferma giunge dal -0,1% del GDP, equivalente al Pil per ‘Italia, censito nell’ultimo mese. In precedenza la Bank of England aveva previsto una crescita positiva nel terzo trimestre, da luglio a settembre, e invece l’aggiornamento di oggi, col calo del prodotto interno lordo dello 0,1%, segue quello della stessa percentuale (-0,1%) registrato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

Come anticipato, con due trimestri consecutivi negativi il paese entra quindi prima delle previsioni in una fase di recessione, prevista inizialmente solo verso il mese di dicembre, come la stessa banca centrale aveva stimato in precedenza.

Si tratta di un dato preoccupante per la premier britannica Liz Truss che ha promesso un rilancio economico del Paese puntando su un vasto taglio delle tasse, tanto che durante la corsa per la successione a Boris Johnson come leader Tory aveva detto: “Una recessione non è inevitabile“.