Referendum, come chiedere al Consolato il duplicato della scheda in caso di mancato recapito

Il Consolato Generale di Londra ha reso nota la procedura da seguire nel caso in cui nei prossimi giorni non dovesse arrivare a casa la scheda elettorale per il Referendum Costituzionale del prossimo 20 e 21 Settembre.

Da inizio settembre – informa il Consolato – circa 300 mila elettori italiani residenti in Inghilterra e Galles riceveranno via posta il materiale elettorale e le istruzioni di voto relativi al Referendum.

A partire dal 6 Settembre, gli elettori che non abbiano ricevuto il plico a casa potranno richiederne un duplicato attraverso un formulario da inviare via email all’Ufficio AIRE del Consolato Generale (londra.duplicato@esteri.it). Il formulario, da compilare accuratamente, sarà pubblicato a partire da tale data nelle news presenti nella home page del Consolato.

Le schede votate (inserite in buste preaffrancate) dovranno pervenire al Consolato Generale per posta entro le ore 16 di martedì 15 settembre 2020.

Il referendum confermativo popolare – originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso – riguarda la legge costituzionale (articoli 56, 57 e 59) in materia di riduzione del numero dei parlamentari. In particolare, con questo voto si chiede agli elettori di confermare o meno tale riforma: votando SI l’elettore esprime la volontà di approvare la riforma costituzionale votata dal Parlamento, votando NO l’elettore boccia la riforma.