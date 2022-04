Referendum 12 giugno: ecco come fare per votare dal Regno Unito

Print This Post

Ci sono ancora cinque giorni per chiedere al Consolato d’Italia a Londra di prendere parte in qualità di elettori iscritti AIRE al prossimo referendum abrogativo in caso si voglia votare nel proprio Comune d’origine. In caso si scelga di votare dal Regno Unito, il plico arriverà automaticamente a casa nell’indirizzo segnalato.

Ma per cosa si vota? Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti referendari sulla giustizia proposti da Radicali e Lega ed ammessi dalla Consulta.

Questi i temi:

1) si chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi;

2) lo stop delle ‘porte girevoli’ per non permettere più il cambio di funzioni tra giudici e pm e viceversa nella carriera di un magistrato;

3) via l’obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Csm;

4) togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo;

5) il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

Nello stesso giorno, il 12 giugno, si voterà anche per il primo turno delle amministrative che coinvolgeranno circa 950 Comuni italiani per complessivi 8,5 milioni di elettori, mentre il 26 giugno sono previsti i ballottaggi.

A questo indirizzo tutti i dettagli per inviare la propria adesione a votare dal Comune di originel in Italia ai referendum abrogativi al Consolato generale d’Italia a Londra in qualità i italiani residenti all’estero e iscritti AIRE.