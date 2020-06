Prosegue lo stop della Night Tube. Londra ferma di notte almeno fino al prossimo anno

Connect on Linked in

Era diventata negli ultimi anni il fiore all’occhiello dei trasporti pubblici di Londra, grazie al quale anche la capitale inglese si era adeguata alle altre metropoli del mondo, rimanendo “aperta” dal tramonto all’alba soprattutto durante i fine settimana.

Parliamo della Night Tube, ossia il servizio operativo 24 ore su 24 il venerdì e il sabato che permetteva a milioni di cittadini e turisti di spostarsi e godere del divertimento by night senza problemi di rientri forzati a causa della chiusura anticipata dei trasporti pubblici veloci.

L’attuale pandemia da coronavirus ha però costretto la TFL a rivedere la gestione dell’intera linea, già dallo scorso mese di marzo riducendo le corse giornaliere e annullando completamente quelle notturne del fine settimana anche e soprattutto per via della chiusura di tutti i locali notturni. Quindi, di fatto, sarebbe stata anche una offerta che non avrebbe soddisfatto nessuna domanda.

Ora, però, che la vita sta riprendendo a tornare alla normalità, la TFL ha deciso che la Night Tube continuerà a rimanere chiusa almeno fino al prossimo anno, nonostante dal 4 luglio prossimo ci sarà un nuovo importante allentamento delle misure restrittive che riguarderanno ristoranti, pub e fast food che potranno riprendere il servizio al tavolo, e non più solo take away, pur seguendo tutte le direttive che verranno comunicate dal governo in materia di social distancing.

“Il servizio notturno sarà l’ultimo a tornare operativo – spiegano dalla TFL – perché dobbiamo prima di tutto pensare a mettere in sicurezza il viaggio diurno e quotidiano di milioni di pendolari. Di conseguenza non prevediamo di riavviare il servizio nell’immediato futuro, ma teniamo tutto sotto controllo“.

