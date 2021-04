Principe Filippo: il mondo si prepara per l’ultimo saluto

Connect on Linked in

Il Regno Unito si prepara a dare l’ultimo saluto al Principe Filippo, scomparso venerdi scorso all’età di 99 anni.

Mentre il paese piange la morte del Duca di Edinburgo, in questi giorni a Windsor si stanno ultimando i preparativi per i funerali, che si terranno domani, sabato 17 aprile, dalle ore 3 del pomeriggio presso la St.George’s Chapel.

Per il consorte della regina Elisabetta II niente esequie di Stato in pompa magna ma una cerimonia privata in forma ristretta, secondo un dettagliatissimo cerimoniale pianificato dallo stesso Filippo all’insegna di quel “no fuss”, “niente clamore”, che il principe consorte ha utilizzato come marchio di vita.

Il corpo del duca è esposto privatamente in questi giorni presso la cappella privata del castello. Nel giorno del funerale, la bara – ora coperta dallo stendardo personale, una corona di fiori e il berretto e spada di ufficiale come veterano della Royal Navy – verrà trasportata fino alla cappella di San Giorgio da una Land Rover modificata per l’occasione (nella foto in basso) e scortata da un piccolo corteo da ufficiali della marina e aereonautica militare inglese, per poi fermarsi sulla soglia della cappella alle 15 in punto per un minuto di silenzio nazionale osservato in tutto il paese in contemporanea.

I membri della famiglia reale, inclusi il Principe Carlo e gli altri 3 figli del duca, cammineranno dietro la bara del padre fino al suo arrivo in cappella. La regina invece compirà il tragitto processionale separatamente.

Complici anche le norme anti-Covid gli invitati alla cerimonia, officiata dall’arcivescovo anglicano di Canterbury e dal rettore di Windsor, saranno solo 30 ed includeranno, oltre alla Regina e i loro figli, nipoti e pro-nipoti stretti insieme al fedelissimo segretario privato del duca, Archie Miller Bakewell. Gli altri ospiti ammessi assisteranno dall’esterno.

Ci sarà anche il nipote “ribelle” Harry, che nei giorni scorsi è rientrato appositamente da Los Angeles dove vive per l’ultimo saluto al nonno e in questi giorni sta osservando la quarantena nel rispetto delle norme Covid.

Tra i grandi assenti invece la moglie Meghan, in avanzato stato di gravidanza, e il premier Boris Johnson, che ha rinunciato per cedere il proprio posto ai familiari del principe.

Intanto, nonostante il lutto di due settimane, la Regina mercoledi è tornata al lavoro, portando avanti il suo primo impegno ufficiale dalla morte del marito. Il paese è ancora in lutto, le bandiere sono a mezz’asta in tutto il Regno e davanti al castello di Windsor e Buckingham Palace c’è chi continua ancora a portare un mazzo di fiori o un biglietto in ricordo del Duca scomparso.

I funerali del Principe Filippo saranno trasmessi in diretta dalle reti televisive ITV News e BBC a partire dalle ore 1pm.

@AgostiniMea