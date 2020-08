“Potete lavorare da casa, per sempre”. L’annuncio ai suoi dipendenti della multinazionale inglese Schroders

Connect on Linked in

I cinquemila dipendenti della Schroders potranno lavorare da casa, per sempre. Si tratta della prima, tra le grandi aziende inglesi, a prendere una decisione rivoluzionaria che avrà effetto su tutto il suo personale sparso nei vari uffici dei cinque continenti, compresi coloro che lavorano nel quartier generale nel cuore di Londra, nella City.

La scelta ovviamente è legata alla pandemia da coronavirus che nel corso degli ultimi mesi ha costretto molte aziende, soprattutto quelle legate al mondo dei servizi, a rimodulare la propria attività tanto da valorizzare molto di più l’home working rispetto a quello in ufficio.

Una scelta che è risultata essere anche un banco di prova per centinaia di migliaia di società in tutto il mondo, per constatare effettivamente se l’home working facesse al caso loro.

Tra queste, la prima ad averne tratto vantaggio, secondo gli stessi dirigenti, è proprio la multinazionale inglese Schroders che eroga servizi di asset management, che ha testato il lavoro da casa per quasi tutti i propri dipendenti, per tutti i cinque giorni della settimana, gestendo i propri progetti attraverso video call, meeting virtuali, fino a fornire i servizi ai clienti in remoto sfruttando totalmente la Rete.

Prima dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, il personale doveva lavorare negli uffici almeno quattro giorni alla settimana. Ora non ci sarà più nessuno schema da seguire e i dipendenti saranno liberi di concordare i modelli di lavoro con i rispettivi manager.

L’amministratore delegato di Schroders, Peter Harrison, ha affermato che la pandemia “ha cambiato l’azienda in modo irrevocabile. Il rapporto tra società e dipendenti è cambiato per sempre. L’ufficio diventerà un luogo di ritrovo in cui i team potranno confrontarsi, ma solo per brevi periodi. Il grande del lavoro verrà svolto direttamente a casa dei singoli“.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.