Picco di 41 gradi: Inghilterra più calda dei Caraibi. Nel paese è emergenza nazionale

Allerta rossa nel sud dell’Inghilterra per il caldo. Per la prima volta il governo ha proclamato lo stato di emergenza nazionale in vista delle temperature elevate previste a partire da oggi e fino alla giornata di domani, soprattutto nelle zone di Londra e Manchester, e poi a nord fino alla Valle di York. Il picco previsto potrebbe toccare i 41 gradi, temperatura mai regitrata in UK.

Downing Street ha convocato “Cobra”, il comitato del governo per le emergenze per discutere dell’ondata di calore, mentre l’Agenzia per la sicurezza sanitaria ha elevato a 4, il massimo, il livello di emergenza per questi primi due giorni della settimana, mettendo in guardia dal fatto che potrebbero ammalarsi e addirittura morire persone non in forma e in buona salute.

Una emergenza di questo tipo “è raggiunta quando l’ondata di calore è tanto grave e/o prolungata che i suoi effetti si estendono oltre il sistema della sanità e dell’assistenza sociale. A questo livello, malattia e morte possono capitare fra le persone sane e in forma e non solo nei gruppi ad alto rischio“, ha spiegato in una nota ufficiale il Met Office. l’ufficio meteorologico nazionale.

Finora la temperatura più alta registrata nel Regno Unito è stata di 38,7 gradi centigradi a Cambridge nel 2019. Le temperature notturne in alcune zone non scenderanno sotto i 25 gradi centigradi, ma è probabile che inizino a diminuire a partire da mercoledì.

Tra i provvedimenti adottati, la chiusura di alcune scuole, l’interruzione di collegamenti ferroviari e l’annullamento di appuntamenti in ospedale. Per quanto riguarda la circolazione, le autorità britanniche hanno disposto lo spargimento di sabbia sulle strade per evitare lo scioglimento dell’asfalto.

