Per Pasqua (e non solo) musei e parchi statali italiani gratis per gli iscritti AIRE

Connect on Linked in

C’è un motivo in più per godersi le festività pasquali in Italia, dato che per tutti gli iscritti AIRE c’è la possibilità di visitare musei, parchi e aree archeologiche gestiti dallo Stato, e dove è previsto un biglietto d’ingresso, in maniera gratuita.

Si tratta di una iniziativa lanciata l’anno passato per andare avanti fino al 2023, ma è ovviamente durante le festività più note, quando buona parte degli italiani emigrati nel Regno Unito decidono di tornare nei Comuni di origine per far visita a familiari e amici, che diventa interessante poter aderire a questa agevolazione promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L’ingresso gratuito, come anticipato, è valido per gli iscritti AIRE e per dimostrarlo si può mostrare l’eventuale patente di guida britannica, oppure il passaporto o carta d’identità italiani dove è espressamente indicata l’area di residenza (quindi una città UK) oppure per chi fosse da poco iscritto all’anagrafe degli italiani all’estero è possibile portare con sé il relativo certificato che può essere richiesto sal Comune d’origine oppure sul sito ufficiale dell’ANPR, anagrafe nazionale popolazione residente, a questo indirizzo.

Per quanto riguarda i siti culturali che prendono parte all’iniziativa, sono oltre 500 e tutti di gestione statale: tra i più rinomati ci sono le Terme di Caracalla (nella foto in alto), il Colosseo, il Parco archeologico dell’Appia antica a Roma, la Basilica di San Francesco ad Arezzo, la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo del Cenacolo a Milano e la Certosa di Pavia, solo per citarne alcuni.

All’iniziativa non partecipano le regioni a statuto speciale come la Sicilia che prevedono una gestione autonoma dei siti culturali.

La lista di tutti i luoghi che aderiscono si può consultare sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.