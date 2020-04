Pasqua in quarantena, tutti gli eventi e le iniziative da vivere (online) a Londra

Connect on Linked in

Il Bank Holiday di oggi, venerdì 10 aprile, inaugura ufficialmente il lungo weekend di Pasqua. Ma quest’anno, per tutti sarà una festa molto particolare. In Italia come a Londra, niente gite fuori porta, picnic nel parco o visite a musei. In questi tempi senza precedenti, siamo chiamati a stare in casa e festeggiare la ricorrenza con chi si vive insieme, famigliari o coinquilini che siano, o scambiarci gli auguri tramite video-chiamata. Il meteo poi, che prevede una Londra soleggiata e temperature di 24—25 gradi per tutto il weekend, Pasquetta compresa, non aiuta di certo ad inghiottire l’amara pillola.

Ma come diceva la bambinaia inglese più famosa del mondo, “basta un poco di zucchero…” per mandare giù la pillola. Con ristoranti, bar, teatri e cinema chiusi, è tempo di dare spazio alla creatività e all’inventiva.

In molti casi, l’appuntamento non è cancellato, ma si sposta online.

Sul culinario, il celebre Borough Market, mercato all’ingrosso di generali alimentari a London Bridge ora chiuso causa lockdown, ha deciso di portare la Pasqua nelle case dei londinesi con una serie di eventi in diretta Instagram. Cinque giorni di stravaganza culinaria dove chef, artisti e venditori del mercato alimentari più famoso di Londra saranno a disposizione del pubblico online per preparare i piatti più tradizionali della Pasqua – dai piatti di carne e pesce, all’immancabile workshop di decorazione delle uova per i più piccini.

Molte anche le iniziative all’italiana per portare un po’ di dolcezza a chi è più colpito dalla crisi del coronavirus. La caffetteria Caffè Latino ha iniziato una raccolta fondi per comprare caffè e macchinette per il personale dell’NHS, il servizio sanitario britannico, mentre Pasta Evangelists, che fa servizio delivery di pasta fresca in tutto il Regno Unito, ha introdotto uno speciale pacchetto in collaborazione con la charity Age UK. Su ogni ordinazione e spedizione alla porta di una persona anziana, 5 sterline saranno devolute all’associazione che difende i diritti per gli anziani.

Per chi non volesse rinunciare ad un po’ di cultura, segnaliamo la mostra Tutankhamun: Treasures of the golden Pharaoh, di cui la Saatchy Gallery ha reso disponibile un tour virtuale online prima che i tesori in mostra ritornino al museo de Il Cairo. Molta attesa anche per il concerto di Andrea Bocelli in diretta streaming mondiale. Il celebre tenore, molto popolare anche qui in UK, si esibirà nella Cattedrale del Duomo di Milano vuota dalle ore 18 (orario UK) dal suo canale YouTube.

Il 2020 sarà ricordato anche per la prima volta nella storia come una Pasqua senza chiese aperte per accogliere i fedeli in occasione delle celebrazioni religiose. Per chi volesse prendere parte comunque agli appuntamenti della Settimana Santa, la Chiesa italiana di St. Peter a Clerkenwell li trasmette in diretta su Facebook in italiano. Alle 15 di oggi, Venerdì Santo, si svolgerà la Liturgia della Passione. Dalle ore 22 di sabato la Veglia Pasquale (è consigliato procurarsi una candela), mentre le messe della domenica di Pasqua andranno in streaming alle 11 e alle 19.

Anche le più famose chiese a Londra non sono rimaste con le mani in mano. Mentre la Westminster Abbey ha lanciato “Abbeycast”, un suo podcast di letture e benedizioni pasquali, la cattedrale di St Paul’s organizza un flash mob di inni: gli aspiranti coristi sono invitati a registrarsi mentre intonano il loro inno e ad inviare il prodotto finito agli organizzatori. La registrazione, se valida, sarà trasmessa insieme a quella di molti altri partecipanti durante la messa di Pasqua. Un vero e proprio “coro virtuale”.

Da tutta la redazione di Londra, Italia un caro augurio di Buona Pasqua.

