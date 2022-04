Parmigiano Reggiano, lo spot pubblicitario sulle tv britanniche per battere il fake

Connect on Linked in

Non solo gli scaffali dei supermerati inglesi sono ormai pieni di prodotti italiani, ma anche la televisione britannica inizia a popolarsi di spot dove viene pubblicizzato il meglio del made in Italy. Anche come sorta di attività educativa per aiutare gli spettatori del Regno Unito a riconoscere e scegliere un prodotto originale, e non il fake.

Come nel caso del Parmigiano Reggiano che, attraverso il suo Consorzio di tutela del marchio, ha lanciato la prima campagna pubblicitaria televisiva in UK. Lo spot ha una durata di venti secondi e sarà in onda fino a domenica primo maggio sui canali ITV, Channel 4 e Sky. Il protagonista, insieme ovviamente al Parmigiano Reggiano, è Gennaro Contaldo: chef italiano amatissimo dal pubblico inglese e maestro di Jamie Oliver (i due nella foto sopra), nonché brand ambassador del Consorzio.

“Sono orgoglioso di rappresentare il Parmigiano Reggiano ormai da diversi anni – afferma chef Contaldo – un’eccellenza italiana che è sempre stata presente nella mia cucina grazie alla sua versatilità e al suo carattere unico. Sono certo che questa nuova pubblicità sarà d’ispirazione per moltissime persone qui in UK”.

L’iniziativa ha lo scopo di trasmettere al pubblico d’oltremanica i valori del formaggio simbolo del Made in Italy, ma anche diffondere la tradizione che si tramanda da centinaia di anni e che si evolve ogni giorno sulle tavole di tutto il mondo.

Il Parmigiano Reggiano – proprio come spiega il Consorzio – può essere prodotto solo nell’area di origine, quella compresa nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e una parte di Mantova e Bologna, ma nel 2021 ha raggiunto la quota export del 45% e oggi è amato e apprezzato dagli Stati Uniti al Giappone, dagli Emirati Arabi al Canada e ovviamente in tutta Europa.

Il Regno Unito è il quarto mercato export per il DOP e nel corso del 2021 gli inglesi hanno consumato oltre 150 mila forme di Parmigiano Reggiano pari a 6.667 tonnellate. Numeri che hanno spinto il Consorzio a varare una ambiziosa strategia di promozione nei principali mercati internazionali che prevede un investimento complessivo annuale di cinque milioni di euro, inquadrato a sua volta in un programma di attuazione triennale.

“L’obiettivo è trasmettere anche all’estero i valori e le qualità uniche e inimitabili del Parmigiano Reggiano – commenta il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – un formaggio prodotto da quasi mille anni con la stessa tecnica artigianale e con soli tre ingredienti: latte, sale e caglio, senza additivi né conservanti. È naturale che nel Regno Unito sia Gennaro Contaldo a rappresentarci, uno chef che ci rappresenta da diversi anni e amatissimo dal pubblico inglese”.