Lotta alla pandemia: nel Regno Unito la ripresa dei consumi è già realtà

Connect on Linked in

Nel Regno Unito non sono solo i numeri che giungono dalla lotta alla pandemia a far tirare un sospiro di sollievo (nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 2.729, 18 le vittime con 44 milioni di vaccini somministrati) ma anche dalla ripresa del commercio dopo che Downing Street ha messo in atto le nuove fasi di avvicinamento alla conclusione del lockdown prevista per il 21 giugno.

I volumi delle vendite al dettaglio nel paese stanno risalendo e al termine di marzo la crescita registrata è stata del 5,4% rispetto al mese precedente riflettendo l’effetto dell’allentamento delle restrizioni del coronavirus sulla spesa dei consumatori. Le vendite sono state superiori dell’1,6% rispetto a febbraio 2020 prima dell’impatto della pandemia del coronavirus.

I dati sono stati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, l’ONS, che ha confermato come i negozi non alimentari hanno fornito il maggior contributo positivo alla crescita mensile dei volumi di vendita di marzo 2021, aiutati da forti aumenti del 17,5% e del 13,4% rispettivamente nelle attività dedicate alla vendita di abbigliamento e merce varia. Buone anche le performance per i fornitori di prodotti medici e per i rivenditori di materiale per giardini, e più in generale per i negozi di vendita di fiori che hanno segnato una crescita del 7.4%.

I negozi dedicati ai generai alimentari hanno registrato una crescita mensile del 2,5% durante il mese di marzo scorso dove le attività specializzate, come macellai e panettieri, hanno segnato le crescite più interessanti.

A fare da traino, come anticipato, sono le vendite di abbigliamento che crescono sì del 17,5%, ma restano comunque al di sotto dei livelli pre-pandemici. I rivenditori avevano invitato la clientela a fare acquisti con promozioni prima dell’allentamento del lockdown, invito che è stato comunque accolto in parte, dato che per molte famiglie rimane un momento storico dove bisogna muoversi con cautela per non rischiare di rimanere col conto prosciugato.

Ricordiamo che il primo step delle riaperture dedicate al pubblico adulto c’è stato il 29 marzo quando il governo ha autorizzato la ripresa degli incontri all’aperto mentre dal 12 aprile gruppi fino a sei persone possono bere o mangiare insieme nei pub e nei ristoranti. Il prossimo step è in programma il 17 maggio con la ripresa dei viaggi internazionali e la possibilità di consumare anche all’interno dei ristoranti e pub, fino a giungere al 21 giugno quando è prevista la chisura del lockdown, in maniera irreversibile come ha sempre sottolineato il premier Boris Johnson.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.