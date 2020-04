OpenForYou: il sito dedicato alle attività italiane di Londra

Connect on Linked in

Per chi vive a Londra dover rimanere a casa non significa rinunciare al piacere di godersi i migliori prodotti italiani. Negozi di alimentari, ristoranti, pizzerie, pastifici, caseifici, gelaterie, enoteche, cioccolaterie, ma anche liberi professionisti e operatori attivi in ambiti diversi: sono moltissimi i business italiani di Londra che, pur nel rispetto delle regole di social distancing, stanno garantendo il servizio ai clienti attraverso take-away, consegne a domicilio e servizi online.

Abbiamo deciso di farlo sapere ai nostri lettori raccogliendoli in un sito dedicato, OpenForYou, che si può visitare cliccando qui. Un portale diviso in categorie, nel quale è possibile trovare i business italiani di Londra in attività. Una bussola con il quale orientarsi tra le tante offerte disponibili nella capitale, spesso poco pubblicizzate, senza dover ricorrere a ricerche random sul web o sui social media.

OpenForYou si articola in sei sezioni: Ristoranti, Pizzerie, Alimentari, Vini e Liquori, Gelati e Dolci e Professionisti. Il database, in continuo aggiornamento, è costruito attraverso un contatto diretto con gli operatori, ai quali abbiamo chiesto di indicare in particolare i servizi offerti durante il periodo di lockdown.

I lettori vi troveranno brand noti, come i gelati artigianali di Oddono’s e di Badiani o la pizza napoletana di 50 Kalò, tutti esercizi aperti sia per take-away che con il delivery. Ci sono operatori specializzati, come Said, il re del cioccolato romano o La Latteria, che nel suo laboratorio di Acton produce mozzarella e burrata che consegna a casa quando è ancora freschissima. Oppure grossisti come Tentazioni UK che da 15 anni è specializzato nell’importazione di cibo italiano nel Regno Unito. E ovviamente non possono mancare i produttori di pasta fresca, da ‘La Tua Pasta’ a Berto solo per citarne alcuni. Quando si parla di prodotti italiani il food inevitabilmente è protagonista, ma per rendere il database ancora piú ricco e utile, nei prossimi giorni aprirà anche la categoria dedicata a professionisti e altri operatori che offrono servizi online.

Il progetto OpenForYou, che Londra Italia ha realizzato in collaborazione con i2i – Italians to Italians, nasce per offrire un servizio e un aiuto concreto sia ai nostri lettori che alle attività di Londra. Con l’auspicio di accompagnare entrambi anche oltre questo momento difficile, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che, vivendo nella capitale inglese, amano acquistare prodotti e servizi made in Italy.

