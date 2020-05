Ondata di caldo nel Regno Unito. A Londra attesi 27 gradi

Print This Post

Un’ondata di caldo sta attraversando il Regno Unito e la parte sud dell’Inghilterra è quella maggiormente interessata da un eccezionale innalzamento delle temperature rispetto alla media stagionale.

A Londra già oggi sono previsti 26 gradi durante il picco massimo ma sarà domani, mercoledì, la giornata che registrerà la temperatura più alta con 27 gradi pronosticati su tutta la città, anche se il Met Office prevede punte anche di 28 gradi nelle aree dove sono i Kew Gardens e l’aeroporto di Heathrow.

Come fenomeno compensativo, giovedì è previsto invece un temporale che equilibrerà la situazione climatica facendo scendere le temperature a una media di 24 gradi per lasciarle oscillare tra i 20 e i 22 gradi nei giorni a seguire.

In generale si tratta comunque di una situazione favorevole per godere della capitale all’aria aperta, facendo leva anche sui nuovi allentamenti del lockdown emanati dal governo e inseriti in quella che tecnicamente è stata definita fase 2.

Le persone, secondo l’ultima comunicazione ufficiale effetuata da Downing Street, possono rimanere fuori casa tutto il tempo che desiderano anche per fare attività sportiva all’aperto.

L’importante è che vengano rispettati i 2 metri richiesti dal social distancing, quando si incontrano persone che non convivono nella propria abitazione. Consigliabile anche che venga sempre indossata la mascherina per prevenire qualsiasi forma di contagio, dato che non esiste un obbligo di legge nel Regno Unito.

