Ondata di caldo in tutto il paese. A Londra il picco massimo con 28 gradi

Il sole è finalmente tornato a splendere su tutto il Regno Unito e, come ormai siamo abituati a vedere da qualche anno a questa parte, quando accade, il fenomeno non passa per nulla inosservato per via purtroppo dei cambiamenti climatici.

Proprio durante il lungo weekend del Bank Holiday le temperature sono state più alte della media stagionale ma la scia continuerà anche in questi giorni, per buona pace di coloro che hanno lamentato un inverno con sbalzi improvvisi di temperature e folate di vento che solo dopo settimane di rami spezzati, tetti scoperchiati e canali esondati hanno lasciato il paese.

La colonnina di mercurio è salita oltre i 20 gradi nel fine settimana che si è appena concluso mentre Londra si prepara a diventare il luogo più caldo del paese, secondo il Met Office, con massime di 27 gradi nel corso della giornata di oggi, martedi 1 giugno, e di domani mercoledì 2 giugno quando il picco previsto sarà di 28 gradi.

Nei giorni a seguire si registrerà un lieve calo ma senza destare troppa preoccupazione, soprattutto per chi ha già fatto il cambio nell’armadio, dato che le temperature viaggeranno sempre attorno ai 23 gradi di media per il resto della settimana con una piccola ripresa in programma lunedi prossimo quando si prevedono 24 gradi che daranno il via a una nuova interessante ripresa del caldo stagionale con picchi tra i 25 e i 26 gradi.

Insomma, situazione ideale per approfittarne, godendosi il giardino di casa per la prima tintarella dell’anno, oppure i numerosi parchi che vanta la capitale inglese. Altrimenti, per chi se lo può permettere, ci sono le piscine condominiali, come la più recente inaugurata a Londra: la skypool, nell’area Nine Elms a poche decine di metri dall’Ambasciata americana.

E’ la piscina sospesa e trasparente più alta al mondo, posizionata a 35 metri dal suolo tra due palazzi, 25 metri di lunghezza per 3 metri di altezza, e una capienza di quasi 150.000 litri d’acqua. Una piscina che, come si potrà immaginare, il suo accesso è riservato solo ai ricchi inquilini dei prestigiosi appartamenti realizzati nel quartiere che non vedevano l’ora che arrivassero temperature così alte per godersela.

Peccato che a movimentare loro la giornata è stata la BBC che ha pensato bene di far passare sopra le loro teste un elicottero (video in basso e foto in alto) per riprendere qualche minuto della loro giornata e diffondere in mondovisione il loro momento di relax in barba alla privacy. La dura vita dei benestanti londinesi…

Swimmers enjoy warm weather in London at the Sky Pool which is believed to be the world’s first transparent pool built between two skyscrapers

https://t.co/mtRX8qvt0a pic.twitter.com/2skTGK9Jp7 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2021