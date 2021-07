Niente più quarantena per i doppi vaccinati in ingresso in Inghilterra

Connect on Linked in

Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra dai paesi dell’Unione Europea e dagli Stati Uniti a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino nel territorio d’origine. Finora la quarantena era stata annullata solo per i viaggiatori residenti e vaccinati nel Regno Unito, mentre dal 2 agosto sarà estesa anche agli arrivi dalle aree precedentemente descritte.

Lo ha stabilito il governo britannico anche se in termini di reciprocità i due vaccini ricevuti nel Regno Unito garantiscono già l’esenzione alla quarantena in 19 paesi dell’UE, ma non ancora in Italia salvo limitate eccezioni.

Una scelta dettata anche dai recenti dati che mostrano un lieve abbassamento della curva pandemica forte di una campagna vaccinale che sta dando i suoi frutti con 85 milioni di vaccini somministrati fino ad ora tra prima e seconda dose.

Lo stesso Johnson ha comunque avvertito ieri che la pandemia non è ancora alle spalle e che occorre mantenere una dose di prudenza. E oggi ha rilanciato l’appello a vaccinarsi a chiunque non l’abbia fatto.

L’esenzione che si attuerà da lunedì sarà valida solo per l’Inghilterra, mentre gli altri tre paesi britannici, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, decideranno in merito nelle prossime settimane. Ricordiamo, infatti, che alcune decisioni riguardo questioni sanitarie possono essere prese in maniera autonoma dai singoli governi locali.