Nerone e la fondazione di Londra: il British Museum ne celebra il mito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La cultura a Londra riparte anche all’insegna del grande Impero Romano che, come è noto, fondò proprio la capitale inglese gettando le basi della capitale inglese come la conosciamo oggi.

Dal 27 maggio e fino al 24 ottobre il British Museum ospiterà “Nero, the man behind the myth” dedicata all’imperatore Nerone, l’ultimo discendente dell’ancora più celebre Augusto.

Una mostra che intende ripercorrere la carriera di Nerone intrecciata proprio alla fondazione di Londra, partendo dalla conquista del territorio strappato a coloro che già vivevano qui prima dell’arrivo delle truppe romane: i guerrieri comandati dall’imperatrice Boudicca.

Nerone salì al trono nel 54 d.C. a soli 16 anni e morì di morte violenta a 30. Il suo turbolento governo vide eventi epocali tra cui il grande incendio di Roma, la ribellione di Boudicca in Gran Bretagna, l’esecuzione di sua madre e prima moglie, oltre ai grandi progetti e ai numerosi stravaganti eccessi.

Attingendo a ricerche recenti, la mostra mette in discussione la narrativa tradizionale dello spietato tiranno ed eccentrico imperatore, rivelando un Nerone diverso da come è giunto a noi fino ad oggi, quasi a indossare i panni di un leader populista in un momento di grandi cambiamenti nella società romana.

Attraverso circa 200 oggetti originali, come ad esempio frammenti del palazzo imperiale di Roma o provenienti dalle strade di Pompei, l’esposizione ripercorre l’ascesa e la caduta del giovane imperatore cercando anche di rispondere a un dubbio storico: Nerone era un giovane e inesperto sovrano che faceva del suo meglio in una società che già mostrava forte crepe, o era un megalomane, spietato e matricida come la storia lo ha dipinto?

Info: “Nero: the man behind the myth”, dal 17 maggio al 24 ottobre al British Museum. Costo dei biglietti da £5 a £25. Per informazioni e prenotazioni questo il sito ufficiale.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.