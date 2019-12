Natale a Londra scivolando via sulle migliori piste di pattinaggio sul ghiaccio

Connect on Linked in

Londra per le festività natalizie si è trasformata in una piccola New York. Merito del celebre marchio di gioielli Tiffany & Co che ha voluto ricreare le atmosfere della Grande Mela in uno dei luoghi simbolo della capitale inglese: Covent Garden.

Per l’occasione è stata installata una pista di pattinaggio a ingresso gratuito e un suggestivo villaggio natalizio addobbato con alberi e giganteschi cofanetto-regalo. I richiami maggiori sono però rappresentati da una palla di neve di 1 metro e mezzo di diametro e da un ponticello ispirato all’iconico punto di riferimento di Central Park, meta di tutti gli innamoratori che vivono o fanno visita a New York. ll villaggio sarà operativo durante tutto il periodo natalizio e chiuderà il 26 dicembre.

Un altro luogo magico da visitare durante i prossimi giorni è quello della Somerset House, antica residenza della famiglia reale, che si è trasforma in una grande pista di pattinaggio con tanto di gigantesco albero di Natale.

Ma non sono da meno neppure le altre piste di ghiaccio che ormai da qualche anno a questa parte sono tra i richiami maggiori del natale londinese. A partire da quella realizzata nei giardini del Museo di Storia Naturale, oppure all’Hampton Court Palace dove visse il celebre re Enrico VIII. Molto bella anche quella della Torre di Londra realizzata proprio sul prato che una volta era il canale d’acqua per tener lontani i nemici che provavano ad attaccare il castello.

Sono invece in versione più moderna le piste di pattinaggio sul ghiaccio realizzate all’interno di Winter Wonderland ad Hyde Park e a Canary Wharf, proprio nel cuore del quartiere finanziario.

Juli Piscedda www.julipiscedda.net

