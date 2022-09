Morte della Regina Elisabetta, un paese in lutto. Cosa succede ora

Connect on Linked in

Il Regno Unito è in lutto. Ma mentre il paese piange la sua ultima Regina, nulla è lasciato al caso. Da ieri notte è infatti già scattato un protocollo dettagliato e meticoloso per gestire la morte della sovrana più longeva, denominato “London Bridge”. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Mentre il giorno del decesso è denominato “D-Day”, oggi 9 settembre è il D-Day+1: primo di 10 giorni di lutto nazionale, che comprenderanno solenni funerali di Stato (gli ultimi nel Regno Unito solo per Churchill). Buckingham Palace deve ancora confermare se il giorno del funerale o quello successivo saranno dichiarati Bank Holiday (chiuderanno le scuole, in quel caso), ma intanto ha precisato che il periodo di lutto durerà fino a 7 giorni dalla data del funerale (ancora da stabilirsi).

Intanto le bandiere sono a mezz’asta, i canali trasmettono in diretta tributi alla sovrana e notiziari minuto per minuto, eventi sportivi e culturali previsti per oggi sono stati sospesi. In televisione, vietata la trasmissione di show comici in segno di rispetto.

Sospesi anche gli scioperi dei mezzi previsti per il 15 e 17 settembre, per facilitare gli spostamenti.

In Parlamento resterà aperto eccezionalmente tutto il weekend a partire da mezzogiorno di oggi, per dare ai Parlamentari la possibilità di omaggiare la Regina e concordare un messaggio di cordoglio.

Riflettori poi puntati sul nuovo sovrano, Re Carlo III, che accompagnato dalla consorte Camilla, già da oggi si recherà a Londra, dove è atteso per un discorso (pre-registrato) che verrà trasmesso a partire dalle 18 ora locale.

Le campane della cattedrale di St. Paul (dove in serata è previsto anche un primo servizio religioso in memoria della sovrana dinanzi a vertici del governo, esponenti politici e autorità varie), suoneranno alle 12 ora locale, accompagnate dall’eco di 96 salve di cannone sparate da Hyde Park.

D-Day+2, 10 Settembre

È il giorno della proclamazione ufficiale di Carlo come nuovo sovrano. Dalle 10 ore locali, gli alti esponenti del governo si riuniranno a St James Palace per la proclamazione, che verrà letta anche alla Royal Exchange nella City di Londra.

Il parlamento si riunirà nuovamente in serata per giurare fedeltà al nuovo sovrano.

Il Re viaggerà poi nel resto del Regno Unito per prendere parte alle commemorazioni in Scozia, Galles e Nord Irlanda.

D-Day+3 e +4, 12 e 13 Settembre

Scatta “l’Operazione Unicorno” per riportare il corpo della Regina da Balmoral in Scozia, dove è deceduta, a Londra.

La bara passerà prima dal Parlamento Scozzese di Holyroodhouse, a Edimburgo. Da qui partirà una lunga processione fino alla chiesa di St Giles, dove verrà celebrata una messa solenne, alla presenza del Re e gli altri membri della famiglia reale.

D-Day+6, “Operazione Piuma”

Cinque giorni in cui la bara della Regina sarà esposta al pubblico nella hall della Cattedrale di Westminster. Data l’eccezionalità dell’evento e le tecnologie moderne, sono previsti bagni di folla.

D-Day 10, i funerali

Buckingham Palace non ha ancora confermato una data precisa per le onoranze funebri. Quello che è noto è che si terranno nella Cattedrale di Westminster, a seguito di una processione che partirà dalla hall di Westminster, dove nei giorni precedenti è esposto il feretro. In tutto il paese si osserveranno due minuti di silenzio.

Il corpo della Regina verrà sepolto nella sua amata Windsor, nella cappella di San Giorno, a fianco a quello del padre, Re Giorgio VI.

Per chi lo desiderasse, il sito ufficiale della Royal Family ha pubblicato un libro online di condoglianze, dove è possibile lasciare un messaggio di cordoglio.

@AgostiniMea