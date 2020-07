“Morricone e l’eterno presente”

Connect on Linked in

“Io, Ennio Morricone, sono morto“: caro maestro, lei era così in controllo delle cose che scriveva, che anche il necrologio si è scritto da solo, direttamente al passato prossimo. E’ stato un compositore fino all’ultima delle sue ore.

A stento si può ricordare di me: da pianista ho suonato le sue composizioni in sua presenza, da compositrice emergente fui da lei premiata, e da compositrice in carriera le sedetti accanto in amabile conversazione a pranzo dal nostro comune amico (e mentore, per me) Sergio Miceli. Io invece, come tanti altri compositori della mia generazione e di tante altre , di lei non riuscirò mai a scordarmi.

La televisione italiana di quando ero bambina e ragazza, vuoi o non vuoi, aveva sempre una sua colonna sonora (sia I Promessi Sposi, o Il Segreto Del Sahara, o La Piovra); a volte tiravo a indovinare e controllavo se avevo ragione (quasi sempre, tanto il suo tratto inconfondibile fosse chiaro); restavo ore a sentire e risentire le sue musiche per La Leggenda Del Pianista Sull’Oceano, dove un’incredibile Gilda Buttà (mia insegnante di piano e amica o, come diciamo a volte scherzando, mamma musicale) dava lustro alla sua arte come nessun altro al piano; ho letto e riletto l’incredibile resoconto delle sue lezioni con Miceli alla Chigiana raccolte nel libro Comporre Per Il Cinema (fortunato chi le frequentò dal vivo! )… siamo cresciuti, consapevolmente o meno, all’ombra della sua musica.

Che gran pasticcio di uso di tempi verbali maestro! “Io, Ennio Morricone, sono morto“. Per chi legge, passato prossimo intemporale, dice l’enciclopedia Treccani (evento successo nel passato, ‘senza che ci sia un riferimento temporale che lo delimiti’), futuro imminente per lei che lo stava scrivendo, pensando a chi l’avrebbe letto e quindi coniugando al passato. Un necrologio impossibile: chi è morto non puo’ scrivere e se scrive non è morto. Ed è proprio così: la sua musica non morirà mai, né la sua presenza e per le persone che le sono state vicine e per quelle marginalmente venute in contatto con lei. Lei, maestro, e la sua musica, siete senza tempo. Eternamente presenti.

Enrica Sciandrone – compositrice e professor in Composition for Screen presso il Royal College of Music di Londra

(foto @Flickr Gonzalo Tello)

