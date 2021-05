Monopattini elettrici, a Londra parte il test per il noleggio di massa

Connect on Linked in

Non più solo biciclette per il bike sharing. Dal 7 giugno nelle strade di Londra saranno messi a disposizione dei cittadini anche dei monopattini elettrici, che si potranno usare per muoversi per la città senza aumentare l’inquinamento e le polveri sottili.

Transport for London ha annunciato nei giorni scorsi la sperimentazione, che prenderà il via in alcuni quartieri della città ma nell’arco dei suoi dodici mesi finirà per coinvolgerne ancora di più.

I quartieri interessati dal progetto saranno quelli di Ealing, Canary Wharf, City of London, Hammersmith e Fulham, Kensington e Chelsea e poi Richmond, che ospiteranno i parcheggi e gli spazi dove prendere e poi restituire gli scooter.

Anche Tower Hamlets verrà coinvolto nel progetto sin dall’inizio come area di passaggio, ma non di sosta, mentre Lambeth e Southwark dovrebbero diventare quartieri con mobilità ecologica su due ruote, in una seconda fase, sempre durante questo anno di prova.

Le società coinvolte nella sperimentazione degli scooter elettrici in affitto saranno tre: Dott, Lime e TIER, che già operano in Europa e in diversi altri Paesi del mondo. Sono state scelte perché hanno esperienza nel settore e soprattutto hanno dimostrato di porre particolare attenzione alla sicurezza e di avere standard elevati in termini di qualità e di affidabilità.

Gli scooter che verranno messi a disposizione, infatti, dovranno avere una velocità non superiore alle 12,5 miglia all’ora, luci davanti e dietro che saranno sempre in funzione e un clacson per dare l’allarme, sistemato sulla barra di guida che sia facile da usare per tutti. Ancora, le società dovranno garantire che i cittadini che affittano gli scooter seguano prima un corso online per la guida sicura di questi mezzi, che sono comodi, veloci, silenziosi, ma possono diventare molto pericolosi se usati senza seguire criteri precisi.

Per il lato dei costi e le modalità di prenotazione si dovrà scaricare la app del provider che opera in quella zona, e poi registrarsi. Nella fase sperimentale si pagherà 1 pound per sbloccare il mezzo e poi 15 p al minuto.

L’obiettivo del progetto è quello di offrire i monopattini elettrici come una delle opzioni destinate a ridurre l’inquinamento atmosferico, che mette a rischio la metropoli e i suoi cittadini. Secondo Transport For London, infatti, gli scooter elettrici potrebbero rappresentare un punto di svolta.

Adesso questi monopattini sono vietati nel Regno Unito, ma sperimentarne i vantaggi attraverso uno schema di affitto pubblico, potrebbe rappresentare l’occasione per sdoganare in futuro anche l’utilizzo di quelli privati. Basterà solo capire se le regole elaborate per questo progetto sono davvero efficaci in termini di sicurezza.

Ma quali sono? Gli scooter pubblici si potranno usare solo sulle strade e sulle piste ciclabili, ma non dovranno in nessuna circostanza muoversi sui marciapiedi. Ancora, in certe aree dove il traffico o la presenza pedonale sono superiori, dovranno ridurre la velocità a sole otto miglia.

A disposizione per il progetto ci saranno tra 60 e 150 monopattini per ogni punto di sosta (il numero potrebbe aumentare o diminuire sulla base del successo dell’iniziativa e della qualità dell’offerta da parte degli operatori) e i prezzi di affitto dovranno essere calmierati, in modo che anche persone con possibilità economiche ridotte, possano approfittare di questo servizio, che offrirà peraltro sconti specifici per alcune categorie, quali ad esempio i lavoratori essenziali, che svolgono un ruolo chiave nella lotta alla pandemia e nella ripresa di una vita normale.

Infine, un sistema di geolocalizzazione consentirà di controllare che gli scooter affittati vengano riportati nel luogo giusto, non siano parcheggiati a caso e non creino intralcio al traffico.