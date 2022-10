Michelangelo Scandroglio, l’astro nascente del jazz italiano debutta a Londra

Connect on Linked in

Le porte del Vortex, uno dei piú importanti jazz club londinesi, si aprono per Michelangelo Scandroglio, giovane contrabbassista jazz italiano, al suo debutto ufficiale nella capitale. Il musicista italiano vi si esibirà il prossimo mercoledi 2 novembre con inizio alle 20.30, con una band composta da musicisti italiani e inglesi.

Nonostante la giovane età, Michelangelo Scandroglio è già considerato una delle promesse più interessanti del jazz italiano. Nel 2018, appena ventenne, è stato uno dei vincitori del Riga International Jazz Bass Competition, e ha vinto il premio Tomorrow’s Jazz 2018 per i migliori giovani talenti del jazz italiano. Successivamente è stato premiato da una giuria presieduta da Paolo Fresu con il primo premio assoluto al Conad Jazz Contest indetto da Umbria Jazz.

Nel suo curriculum anche il secondo premio al Top Jazz 2020 di Musica Jazz come miglior giovane talento italiano dell’anno, la vittoria alla Getxo International Jazz Competition a Bilbao, e l’invito alla prestigiosa Betty Carter Jazz Ahead al Kennedy Center di Washington D.C. Molto attivo come sideman, Scandroglio ha già al suo attivo decine di collaborazioni con giganti del jazz come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Seamus Blake e Alex Sipiagin.

A Londra Scandroglio presenterà “In the Eyes of the Whale”, il suo primo album da compositore e leader, pubblicato su “Auand Records” a gennaio 2020. Un progetto che ha vinto il bando “New Generation jazz” lanciato da I-Jazz e sostenuto dal MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), che prevede numerosi concerti nelle rassegne, club e festival in varie città italiane ed europee.

Ad accompagnare Scandroglio al Vortex è una band composta da musicisti italiani e inglesi: Alex Hitchcock (sax tenore), Paolo Petrecca (tromba), Fergus Mccreadie (piano) e Mattia Galeotti (batteria).

Info: Michelangelo Scandroglio in concerto, mercoledi 2 novembre. Biglietti: £6.50 (members) £12.50 (standard). Vortex Jazz Club 11 Gillett Square London, N16 8AZ. Qui il sito per la prevendita