Mercato dei mutui: torna la fiducia in tutto il Regno Unito

Dopo anni di incertezze economiche che hanno rallentato gli investimenti a causa della Brexit, soprattutto tra i piccoli risparmiatori, sembra che il sereno sia ora tornato a splendere sul Regno Unito. La conferma giunge dal mercato dei mutui che proprio nel corso del 2019 ha visto una crescita importante in tutto il paese: 982.286 mutui approvati nel corso dei dodici mesi scorsi, con un aumento del 7,4% rispetto ai 909.597 del 2018.

Si tratta del dato principale raccolto da un’analisi effettuata da “Learn Bonds”, rivista di settore specializzata nel campo degli investimenti. Secondo la ricerca, il consenso al mutuo per l’acquisto delle case è aumentato dell’8% nel 2019 rispetto all’anno precedente. In totale, l’anno passato sono stati approvati 507.789 mutui per acquisto di immobili a uso abitativo con luglio a rappresentare il mese col più alto numero di consensi: 51.160.

Le altre formule di richiesta prestiti, come per l’acquisto di immobili per uso commerciale, hanno comunque visto un aumento interessante rispetto ai dodici mesi precedenti registrando un +3% nel confronto 2018/2019 portando a 106.907 i mutui approvati.

I dati indicano inoltre che l’intero prestito con ipoteca nel 2019 è stato di £265,8 miliardi anche se, spiegano i curatori della ricerca, le previsioni post Brexit non prevedevano una contrazione così significativa del mercato. Nonostante la ripresa registrata nel 2019, la performance rimane comunque lievemente al di sotto delle previsioni fatte nei periodi successivi al referendum del giugno 2016.

Infatti la stessa incertezza sulla Brexit – aggiungo – e le varie elezioni generali che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, hanno comunque messo a dura prova il mercato che ora conferma di essersi ripreso.

La ricerca completa condotta da Learn Bonds può essere consultata a questo indirizzo internet.

