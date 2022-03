Per i Maneskin arriva l’O2 Arena. Al via la prevendita, qui tutti i dettagli

Annullata la tournée europa 2022 a causa delle restrizioni Covid, i Maneskin tornano il prossimo anno, sempre a Londra, ma in una location simbolo dei grandi eventi: l’O2 Arena.

La data è quella dell’8 maggio 2023 e il loro concerto suggellerà ancora una volta il successo che la band italiana sta ottendo su scala globale. E’ infatti la più grande sala concerti al chiuso della capitale inglese, capace di ospitare fino a 20mila persone tra sedute laterali e campo centrale,

Ma non sarà solo la conquista dell’O2 Arena da parte di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a decretare ulteriormente la popolarità ottenuta dai Maneskin in pochi anni da quando si sono affacciati sulla scena musicale, perché Londra sarà una delle 48 date che caratterizzeranno il Loud Kids Tour che farà tappa in altrettante città del nord America e dell’Europa.

“Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale!“, ha detto la band. “Il Loud Kids tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo. Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre“.

Il tour partirà il 3 ottobre prossimo da Seattle. Da lì i Maneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti – tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023. I biglietti acquistati per le date del 2022 rimangono validi per i nuovi live annunciati.

Per acquistare i biglietti (a partire da domani 25 marzo) per il live dell’8 maggio 2023 all’O2 Arena questo il link ufficiale.