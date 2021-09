Måneskin live a Londra per il Global Citizen

Connect on Linked in

I Måneskin tornano a Londra, la loro seconda casa dopo averci vissuto per vari mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020 in vista poi di rientrare in Italia e battere tutti i record con la vittoria di Sanremo e del successivo Eurofestival.

L’occasione è data dal Global Citizen Live, evento organizzato in simultanea in diverse città del mondo per pomuovere la campagna “Recovery Plan for The World” nata per sensibilizzare sui cambiamenti climatici.

L’appuntamento è fissato per il 25 settembre quando la band romana condividerà il palco londinese con i Duran Duran, Nile Rodgers e Kylie Minogue, solo per citarne alcuni, in una performance che sarà esclusivamente trasmessa live e non prevederà la presenza di pubblico.

Per prendere virtualmente parte basterà collegarsi dalle 17.30 UK, quando in Italia saranno le 18.30, sui canali ABC, BBC, FX, iHeart Radio, Hulu, YouTube, Time e Twitter.

Oltre a Londra, le altre perfomance live si terranno a Parigi con Ed Sheeran, Doja Cat, Elton John, DJ Snake e Black Eyed Peas, a New York dove ci saranno i Coldplay, Camila Cabello, Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez e Cyndi Lauper, quindi a Sydney, Seoul, Lagos, Rio de Janeiro e Los Angeles dove si alterneranno Adam Lambert, Demi Lovato, H.E.R., Stevie Wonder e Onerepublic.

Qui il link ufficiale di Global Citizen Live.