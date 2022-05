Ludovico Einaudi, tre concerti alla Royal Albert Hall. Al via la prevendita

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ogni tappa è un tutto esaurito, e lo stesso avverrà sicuramente in occasione dei tre nuovi concerti che vedranno protagonista Ludovico Einaudi alla Royal Albert Hall.

Domenica 16, lunedi 17 e martedi 18 ottobre prossimi sono le date per vedere all’opera il più raffinato pianista italiano conosciuto in tutto il mondo, a apprezzatissimo dal pubblico inglese, tanto da riservargli ogni volta un sold out seguito da lunghi minuti di applausi.

Proprio come è avvenuto in occasione delle sue cinque recenti performance all’Eventim Apollo, ma anche nelle precedenti al Southbank Centre, all’Union Chapel, al Barbican, al Royal Hospital Chelsea, alla Cadogan Hall, solo per citare alcune delle prestigiose sale da concerto londinesi che lo hanno ospitato.

E a ottobre sarà la volta della sala da concerto per eccellenza di Londra con tre date che si preannunciano uniche, durante le quali proporrà buona parte delle opere contenute nel suo ultimo lavoro dal titolo Underwater, uscito poche settimane fa e già tra gli album più ascoltati, oltre a risultare l’occasione ideale per fare un tuffo nella sua produzione più celebre, in compagnia dei suoi fidati musicisti.

Il costo dei biglietti per le tre date della Royal Albert Hall, che verranno rilasciatai a partire da quest’oggi, 27 maggio, partono da £87.45 fino a £98.45 e per la prevendita ufficiale si può visitare questo sito internet.