Londra tra le capitali dove si impiega meno tempo per andare al lavoro

Si sbaglia di grosso chi crede che Londra sia una delle capitali dove gli spostamenti da e per il lavoro in termini di tempo impiegato sono tra quelli più lunghi e stressanti del mondo, tanto da essere giudicati dei veri e propri viaggi all’interno della città.

Londra infatti risulta essere la capitale tra le maggiori d’Europa dove il tragitto per il lavoro risulta essere in media quello più corto: 45 minuti. Un minuto in meno di Lisbona, 2 in meno di Atene, 4 rispetto a Parigi e 7 se messo a paragone con Roma. Per altro tutte città di estensione inferiore rispetto a quella della capitale inglese.

La differenza, come si potrà immaginare, non è infatti data dalla circonferenza dell’area urbana, a Londra è di 188 chilometri contro i 68 di Roma tanto per fare un paragone, quanto dall’efficienza del sistema dei trasporti capace di coprire anche le zone più periferiche in maniera veloce e costante, cosa che non avviene in tutte le grandi città.

La conferma giunge da uno studio condotto da una società specializzata nell’analisi dei trasporti pubblici, la Moovitapp, che ha analizzato gli spostamenti di 680 milioni di utenti in tutto il mondo attraverso una dedicata app, oltre ad aver utilizzato dati messi a disposizione da operatori ferroviari e aziende di trasporto pubblico.

Il rapporto rivela che i londinesi sono coloro che compiono gli spostamenti di lavoro cittadini più lunghi di tutto il Regno Unito, ricordiamo 45 minuti di media, rispetto ai 44 Birmingham tra le città, e i 39 minuti di Scozia e 34 minuti del sud-ovest dell’Inghilterra se si vogliono prendere in considerazione aree più estese con pendolarismi più ampi in termini di zone attraversate.

Tornando alla capitale, solo il 5% dei lavoratori di Londra sfora le due ore di pendolarismo, con un ulteriore 18% che viaggia tra una e le due ore. In media, i londinesi viaggiano per circa 12 chilometri per andare al lavoro attraverso i mezzi, ai quali si aggiunge circa 1 chilometro al giorno percorso invece a piedi.

Solo gli abitanti di Berlino vanno meglio con il pendolarismo in Europa, registrando una media di 43 minuti.

L’intero rapporto è consultabile a questo indirizzo internet.

