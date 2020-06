Londra come Roma e Madrid: temperature oltre i 30 gradi

Connect on Linked in

Londra si appresta a registrare 32 gradi di temperatura nel corso della giornata di oggi, stesso livello di altre città come Roma e Madrid.

Ormai è diventata una costante per la capitale inglese essere al centro di ondate di caldo, tanto che già nello scorso mese si era registrato uno dei periodi più caldi degli ultimi cento anni per la città con temperature attorno ai 28 gradi, per l’esattezza il 20 maggio la temperatura massima è stata di 28.2 gradi, diventando il giorno più afoso del 2020, almeno fino a oggi.

Infatti nel corso del pomeriggio di oggi, e lo stesso accadrà domani, la colonnina di mercurio supererà i 30 gradi, per scendere poi di qualche tacca nel corso della giornata di venerdì, quando si prevedono 27 gradi, e subire un brusco abbassamento nel corso del weekend con temperature attorno ai 21 gradi.

In generale si tratta comunque di una situazione favorevole per godere della capitale all’aria aperta, facendo leva anche sui nuovi allentamenti del lockdown emanati dal governo. Le persone possono rimanere fuori casa tutto il tempo che desiderano anche per fare attività sportiva all’aperto.

L’importante è che vengano rispettati i 2 metri richiesti dal social distancing, quando si incontrano persone che non convivono nella propria abitazione. Consigliabile anche che venga sempre indossata la mascherina per prevenire qualsiasi forma di contagio, dato che non esiste un obbligo di legge nel Regno Unito per quando si frequentano spazi all’aperto o si entra nelle attività commerciali.

L’obbligo, per il momento, è valido solo all’interno dei mezzi pubblici. Mentre, ricordiamo, dal prossimo 4 luglio partirà una nuova fase per il paese con la riapertura di ristoranti, pub, fast foods, musei e gallerie, e la distanza sociale verrà ridotta da 2 a 1 metro.

(In alto il parco di Greenwich @Pixabay)

