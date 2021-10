Londra amplia l’ULEZ: mano pesante sui mezzi a motore inquinanti

Connect on Linked in

Dall’inizio di questa settimana la ULEZ, la zona ad emissioni ridotte introdotta nel 2019 a Londra, si è ingrandita, anzi moltiplicata, dato che si è espansa fino a 18 volte le dimensioni che aveva in precedenza. Prima era sottoposta alla ULEZ solo la zona centrale di Londra, quella dove già vige la Congestion Charge, adesso invece le auto inquinanti sono bandite in un’area che arriva fino ai confini delle strade North Circular e South Circular.

Nel complesso si tratta di una zona in cui vivono 3,8 milioni di persone, che per dimensioni è il doppio di Parigi e otto volte Manchester, e che il sindaco Sadiq Khan ha deciso di proteggere dai pericoli connessi all’inquinamento. Secondo i suoi calcoli con questa strategia verranno tolti dalla strada circa 60mila veicoli al giorno, con una riduzione di 100 tonnellate di inquinanti.

Un beneficio per la salute, dato che come ricorda spesso il primo cittadino, nella capitale nel 2019 sono morte prematuramente circa 4mila persone, perché erano state esposte a lungo all’inquinamento atmosferico, che causa cancro, asma, demenza, problemi cardiovascolari e l’infarto. Senza risparmiare nemmeno i bambini, che soffrono di malattie respiratorie e nei quali lo sviluppo dell’apparato respiratorio risulta a volte compromesso.

Le polveri sottile del traffico e dell’industria sono un nemico invisibile ma temibile e quindi occorre intervenire come ogni mezzo. Anche perché tutta Londra risulta al di sopra delle soglie di inquinamento considerate accettabili dall’Organizzazione mondiale della sanità.

La creazione della prima ULEZ, due anni fa, è stata un esperimento, che ora viene ampliato perché i risultati sono stati postivi. Ridurre l’accesso alla zona centrale di Londra per i veicoli

che non rispettano certi standard ecologici, ha contribuito a ridurre del 44 per cento le emissioni di biossido di azoto, che sono tra le più pericolose. L’ampliamento della ULEZ, che impone alle auto inquinanti una tassa per entrare in certe zone di Londra, dovrebbe permettere di pulire la città dall’aria tossica che si respira ogni giorno e quindi evitate malori o malattie a migliaia di cittadini.

Il funzionamento della ULEZ è abbastanza semplice. Le auto che non rispettano alcuni parametri devono pagare una tassa giornaliera di 12,50 sterline (che diventano 100 per i mezzi pesanti) e la regola vale per le 24 ore, sette giorni su sette. Chi fa il furbo riceve una multa di 160 sterline, ridotta alla metà se paga entro 15 giorni.

I cittadini che possiedono un veicolo devono controllare se possono circolare gratis andando sul sito della città: TfL’s checker, dove sono indicati anche sconti ed esenzioni. Qualora dopo questa verifica risultassero non in regola dovranno pagare o decidere di muoversi con i mezzi pubblici.

Adesso quindi, la circolazione della auto a Londra è organizzata su tre aree: esiste l’area centrale di Londra, dove è in vigore le Congestion Charge, quindi solo i veicoli elettrici sono esenti dal pagamento di una tassa se vogliono circolare, dato che dal 25 ottobre anche la auto ibride devono pagare. Poi c’è la nuova ULEZ allargata e infine l’area della Greater London, dove si mantiene una flessibilità leggermente maggiore.

Dal 2016, quando ha iniziato a lavorare per ridurre l’inquinamento in città, oltre alla ULEZ il sindaco Khan ha promosso una serie di iniziative su cui ha investito 800 milioni di sterline, trasformando tutti i 9000 autobus della flotta pubblica perché si adattassero alle regole dell’Euro VI, ha chiesto anche alle compagnie di taxi di usare auto a emissioni zero, ha promosso indagini e verifiche su 50 scuole di 23 quartieri di Londra e su 20 materne per controllare la qualità dell’aria intorno ai loro edifici e nei cortili e infine ha aumentato i punti di ricarica elettrica, con 300 nuove stazioni di ricarica rapida, che hanno portato a un totale di 7,600 punti di alimentazione in città: un terzo di tutti quelli presenti nel Paese.

Progetti concreti, che hanno determinato risultato pratici importanti: come ha dimostrato la ULEZ nel centro storico e come – probabilmente – continuerà a conferma nella sua versione ampliata.

Maggiori informazioni sul funzionamento dell’ampliamento della ULEZ possono essere trovati sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.