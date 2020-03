Londra abbassa le serrande: chiudono Selfridges, i teatri del West End, i musei

Connect on Linked in

Centri commerciali, musei, i luoghi più iconici della musica e della cultura londinese hanno tutti scelto di chiudere come prevenzione alla diffusione del coronavirus.

Selfridges da oggi non sarà aperto, né la storica sede lungo Bond Street a Londra e neppure i negozi distaccati di Manchester, Birmingham e in altre città inglesi. Lo stesso vale per l’Apple Store e il Nike Town a pochi passi da Oxford Circus.

Tutti i teatri del West End hanno scelto di non mettere in scena nessuno dei musical in programma fino a data da destinarsi, compreso “Les Miserables” che andava avanti ininterrottamente da oltre trent’anni.

Tra i primi musei che non hanno aperto già da questa mattina ci sono il Natural History e la Tate Gallery ma nelle ore che passano altri stanno seguendo lo stesso esempio: dalla National Gallery al British Museum.

I “grandi” di Londra, insomma, hanno scelto di propria iniziativa di non diventare un luogo a rischio coronavirus, prendendo spunto dalle stringenti direttive emesse negli altri paesi, come Italia, Spagna e Francia, dove i rispettivi governi hanno obbligato alla chiusura forzata qualsiasi tipo di luogo pubblico.

Nel caso del Regno Unito, il premier Boris Johnson ha fino ad ora “solo invitato” a non frequentare i luogi di aggregazione. La controrisposta, più sensata, di organizzazioni, imprenditori e società varie è stata invece quella di chiudere di propria iniziativa le rispettive attività.

Ora la palla passa al mondo dell‘hospitality dove ancora non esiste una linea comune tra fast food, ristoranti, pub e food market. Anche in questo caso la scelta di chiudere o meno è a dicrezione dei singoli, e fino ad ora sta prevalendo quella del keep calm and carry on, con pinte di birra che proseguono a scorrere a fiumi tra risate e pacche sulla spalle.

(Nella foto in alto di Sergio Mattioli una vuota Piccadilly Circus)

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.