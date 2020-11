Lockdown in Inghilterra: “Essenziale per evitare il doppio dei morti della prima ondata”

Connect on Linked in

Boris Johnson ha appena riferito di fronte al Parlamento la decisione d’imporre da giovedì un lockdown nazionale in Inghilterra, indicandola come una scelta “senza alternative” di fronte ai dati attuali e alle proiezioni sulla diffusione del coronavirus.

“Il rischio di andare incontro durante l’inverno a un raddoppio del numero potenziale di morti rispetto al bilancio già pesantissimo della primavera è molto reale, se non attuiamo misure restrittive stringenti“, ha aggiunto.

Johnson nello stesso tempo difende come una strategia giusta quella di aver tentato finora di affrontare la seconda ondata solo con restrizioni locali, graduate territorio per territorio, e di aver sperimentato ogni altra opzione prima di rassegnarsi al confinamento nazionale.

Un obiettivo che fino a una settimana fa insisteva di voler cercare di scongiurare in ogni modo. L’opposizione laburista di Keir Starmer ha già fatto sapere che voterà sì al lockdown, pur criticando il primo ministro per non avervi fatto ricorso un paio di settimane fa, magari per un periodo più breve.

Mentre una parte di deputati della maggioranza Tory contesta la svolta di Johnson per ragioni esattamente opposte, accusandolo di essersi fatto condizionare troppo dalle cautele dei consulenti medico-scientifici a costo di penalizzare l’economia e le libertà individuali del paese.

Il primo ministro ha anche confermato che il lockdown durerà fino al 2 dicembre, come anticipato nel suo discorso alla nazione di sabato scorso, per un totale di quattro settimane aggiungendo che l’esecutivo punta poi a tornare al sistema più limitato delle restrizioni locali graduate territorio per territorio dopo un ulteriore voto del Parlamento.

Questo significa che anche il periodo delle festività natalizie per milioni di britannici sarà soggetto a restrizioni stringenti, anche se il numero di contagi e morti dovesse significamente scendere, proprio per non evitare gli errori fatti durante l’estate quando la situazione era scappata di mano fino a giungere ai numeri di quest’ultimo periodo: una media di 20mila contagi al giorno e oltre cento morti.

