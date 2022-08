Liz Truss Vs Rishi Sunak: da oggi si vota all’interno del partito Conservatore

Connect on Linked in

Inizia la settimana più calda dell’anno nel Regno Unito, e il riferimento non è alle temperature che comunque rimangono più alte della media stagionale, ma alla corsa per la poltrona da primo ministro tra i due contendenti: Liz Truss e Rishi Sunak.

Proprio da oggi, e per le prossime settimane in attesa di conoscere chi sarà il vincitore che verrà svelato il 5 settembre, i membri del partito conservatore iniziano a votare per scegliere il loro nuovo leader che succederà a Boris Johnson.

I membri del partito, al potere da 12 anni prima con Cameron, poi con la May e ora col dimissionario Johnson, hanno tempo fino al 2 settembre per esprimere la propria scelta con voto per corrispondenza, mentre l’invio ultimo delle schede a tutti i 16omila iscritti al partito è previsto entro questo venerdi, 5 agosto. Il regolamento tecnico, inoltre, consente di votare anche una seconda volta online, in caso di ripensamenti, ma nessuno si aspetta che l’eventualità di questa seconda opzione giochi un ruolo decisivo sul risultato finale.

Liz Truss appare favorita su Rishi Sunak; la ministra degli Esteri promette massicci tagli delle tasse e ha l’appoggio del potente ministro della Difesa, Ben Wallace. Sunak è gradito dai parlamentari conservatoti, ma sembra avere meno appeal tra la base del partito, soprattutto dopo la recente accusa di un attivista di aver “pugnalato alle spalle” Johnson, dato che le dimissioni dell’ex cancelliere dello Scacchiere hanno di fatto avviato la crisi di governo.

Nel tentativo di recuperare consensi, Sunak ha promesso una riduzione dell’iva sull’energia, la VAT per dirla all’inglese, cercando di alleggerire le famiglie del peso degli aumenti e un inasprimento delle regole sull’immigrazione. Secondo un recente sondaggio di YouGov sarebbe sotto di ben 24 punti rispetto alla rivale Truss, e ha solo pochi giorni per riconquistare i favori dei membri del partito conservatore.

All’interno del team di Sunak la partita non è considerata per nulla chiusa. Sono tutti convinti che ci sia margine per ribaltare la situazione anche perché il sondaggio di YouGov non tiene conto di un numero notevole di indecisi.

Secondo i sostenitori di Sunak, in molti potrebbero dunque cambiare idea e si giocheranno il tutto e per tutto affinché questo avvenga. La gara è però tutta in salita. Il Times ha riportato che Boris Johnson sta spingendo i candidati che sono già stati eliminati dalla competizione a sostenere Liz Truss. I fedelissimi del primo ministro uscente, come Rees Mogg e Dorrie, sostengono la ministra agli Esteri. Sunak gode invece del supporto del vice primo ministro Dominic Raab e del ministro dei trasporti Grant Shapps.